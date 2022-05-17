"Татнефть" получила разрешение на продолжение программы ADR

"Татнефть" получила разрешение Правительственной комиссии по мониторингу иностранных инвестиций в Российской Федерации для продолжения обращения ее американских депозитарных расписок (ADR) за пределами России. Об этом сообщила компания.

Таким образом, компания не обязана прекращать соответствующую программу ADR. Права и обязанности владельцев расписок по-прежнему регулируются требованиями применимого законодательства. Депозитарием "Татнефти" является Citibank.

Обращение в Правкомиссию за разрешением на продолжение листинга за рубежом потребовалось после вступления в силу 27 апреля изменения в законодательстве РФ, обязывающего компании инициировать делистинг с иностранных бирж.