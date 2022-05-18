Market Power: Рублевая перспектива

С начала года рубль вырос по отношению к доллару на 18%, став самой сильной валютой в мире. Аналитики Market Power рассказывают о причинах роста и о том, что ждет рубль дальше.

Фундаментальным среднесрочным фактором укрепления рубля является превышение предложения валюты в России над спросом. Цена на нефть Brent торгуется выше $100 за баррель, цена на газ в Европе остается выше $1000 за тысячу кубометров. Высокие цены на сырье обеспечивают внушительный приток валютной выручки в страну.

Российские экспортеры по-прежнему обязаны продавать 80% валютной выручки. При этом новая схема оплаты российского газа рублями фактически эквивалентна продаже 100% валютной выручки на Московской бирже.

Однако спрос на валюту – для закупки импорта, для внешнего туризма, для инвестиций за рубеж - остается крайне низким из-за санкций и жестких валютных ограничений. Кроме этого, Минфин по-прежнему не покупает валюту по бюджетному правилу.

Поэтому, пока правительство и ЦБ не придумали варианты стерилизации валюты, рубль может продолжать укрепление. Ближайшими целями являются ₽60 к доллару и ₽62 к евро.

При этом резкое укрепление рубля невыгодно для российского бюджета и экспортеров. Поэтому ожидаем, что Банк России в ближайшие недели продолжит ослаблять норму о продаже 80% валютной выручки для экспортеров и снимать валютные ограничения для резидентов.