Автор: Куприянова Анна, исполнительный директор департамента анализа рыночной конъюнктуры "Газпромбанк"

СМИ пишут о том, что МТС рассматривают возможность приобретения онлайн-кинотеатра ivi. Размер приобретаемой доли не уточняется. Сделка оценивается экспертами TelecomDaily в 1,0–1,2 млрд долл. Выручка ivi по МСФО в 2021 г. составила 11,9 млрд. руб. (+35% г/г при росте рынка онлайн-кинотеатров в 2021 г. на 41% г/г), при этом чистый убыток вырос до 2,1 млрд руб. (0,7 млрд руб. в 2020 г.).

Ivi может стать существенным дополнением к экосистеме МТС, располагающей обширным спектром медиасервисов, т.к. ivi является крупнейшим игроком рынка онлайн-кинотеатров с долей 20,5% (согласно Telecom Daily) и в случае реализации сделка выведет МТС в лидеры данного рынка c текущего уровня рыночной доли <1% (по оценке TelecomDaily) онлайн-кинотеатра KION, запущенного МТС в апреле 2021 г.

С другой стороны, параметры сделки неизвестны и в случае приобретения существенной доли в ivi сделка может оказать давление на ликвидность МТС, т.к. в ближайшие месяцы компании предстоит выплата годовых дивидендов порядка 60 млрд руб. при возросшей долговой нагрузке на уровне 1,9х "Чистый долг/OIBDA" (без учета лизинговых обязательств).