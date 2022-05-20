События предстоящей недели (23 — 29 мая 2022 года)

Собрания акционеров проведут «Сахалинэнерго», «Акрон», РЭСК, ММК и «Комбинат Южуралникель».

Понедельник, 23 мая

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют КЗМС, «Россети Сибирь», «Россети Северо-Запад», «Россети Центр», «Россети Волга», «Россети Юг».

Четверг, 26 мая

ПАО «Сахалинэнерго» проведет собрание акционеров.

Пятница, 27 мая

Годовые собрания акционеров проведут «Акрон», РЭСК, ММК и «Комбинат Южуралникель».

ПАО «Лукойл» закроет реестр акционеров для участия в годовом собрании.

Суббота, 28 мая

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют ИК «Русс-Инвест», «Россети Московский регион» и «Русолово».

Воскресенье, 29 мая

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют «Ставропольэнергосбыт», ВХЗ и «ЧКПЗ».