События предстоящей недели (23 — 29 мая 2022 года)
20 Мая 2022
2017-godu.ru
Собрания акционеров проведут «Сахалинэнерго», «Акрон», РЭСК, ММК и «Комбинат Южуралникель».
Понедельник, 23 мая
Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют КЗМС, «Россети Сибирь», «Россети Северо-Запад», «Россети Центр», «Россети Волга», «Россети Юг».
Четверг, 26 мая
ПАО «Сахалинэнерго» проведет собрание акционеров.
Пятница, 27 мая
Годовые собрания акционеров проведут «Акрон», РЭСК, ММК и «Комбинат Южуралникель».
ПАО «Лукойл» закроет реестр акционеров для участия в годовом собрании.
Суббота, 28 мая
Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют ИК «Русс-Инвест», «Россети Московский регион» и «Русолово».
Воскресенье, 29 мая
Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют «Ставропольэнергосбыт», ВХЗ и «ЧКПЗ».