Мосбиржа в конце июня намерена запустить отдельный режим торгов для нерезидентов

Московская биржа в конце июня этого года намерена запустить отдельный режим торгов для нерезидентов, где они смогут за рубли продавать и покупать российские ценные бумаги. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источники на рынке. Данные сообщения подтвердила и Московская биржа, пишет "Интерфакс".

Сообщается, что торги для нерезидентов будут проходить в режиме переговорных сделок, по крайней мере первое время.

Как сообщил "Интерфаксу" участник рынка, знакомый с ситуацией, в настоящее время брокеры готовят соответствующие IT-решения для того, чтобы открыть возможность для торгов в этом режиме своим "заблокированным" клиентам-нерезидентам.