Сильную динамику выручки Segezha Group дополнили меры по оптимизации затрат

Автор: Курбатова Анна, старший аналитик "Альфа-Банк"

Segezha Group в пятницу представила сильные финансовые результаты за 1K22 - выручка выросла на 96% г/г, что связано с ростом средних цен реализации и эффектом консолидации активов Новоенисейского ЛХК и Интер Форест PYC. OIBDA подскочила в 2,3 раза г/г при рентабельности на уровне 33% (+5п.п. г/г), так как сильную динамику выручки дополнили меры по оптимизации затрат.

Конъюнктура цен оставалась благоприятной в 1K, несмотря на сезонную слабость cпpoca в строительной отрасли. Компания воздержалась от предоставления прогноза на 2022 г. и от телефонной конференции с менеджментом. Как заявил менеджмент в пресс- релизе, на фоне высокой неопределенности и продолжающейся волатильности на рынке фокус компании сосредоточен на обеспечении бесперебойного производства на всех активах группы и адаптации бизнеса к новым условиям, в том числе на укреплении и развитии деловых связей, создании новых партнерств и перестройке логистических процессов.

Благоприятная конъюнктура цен сохраняется, несмотря на сезонную слабость cпpoca. Средние цены реализации в евро (FCA) на бумагу и пиломатериалы были близки к уровням предыдущего квартала (EUR762/т или -3% к/к на бумагу, +1% к/к до ЕUR232/куб. м на пиломатериалы). Спрос и цены в сегменте мешочной бумаги сохранялись высокими на фоне дефицита в поставках. Цены на береговую фанеру и КДК демонстрировали ожидаемое сезонное снижение (-15-14% к/к). Цены на фанеру отражали сезонное снижение cпpoca в строительной отрасли. В январе-феврале компания наблюдала повышение рыночных цен на пиломатериалы и КДК у во всех ключевых регионах (Китай, Египет, Европа). В целом цены на мешочную бумагу, пиломатериалы, фанеру и КДК оставались сильными и превышали средние уровни 2018-2020 rr. (примерно на 10% выше на бумагу и на 47-71% - на другую продукцию).

Обзор по сегментам:

Бумага и упаковка: сильный тренд выручки, улучшение OIBDA в сравнении с 4K . Сегмент продемонстрировал снижение производства и продаж мешочной бумаги соответственно на 1% и 9% г/г и рост производства и продаж бумажных мешков на 16-13% г/г. Выручка за 1К22 выросла на 44% г/г и на 4% к/к до 11,8 млрд руб. на фоне сильного ценообразования в евро и ослабления курса рубля. OIBDA выросла на 26% г/г до 2,7 млрд руб. при рентабельности на уровне 23% (-4 п. п. г/г). Ухудшение рентабельности связано с ростом закупочных цен на ряд ключевых производственных компонентов.

Сегмент Лесные ресурсы и деревообработка демонстрирует сильный рост на фоне консолидации активов Интер Форест Pyc. После консолидации активов Новоенисейского ЛХК и Интер Форест PYC в 1K объемы производства пиломатериалов выросли в 2,5 раза г/г и объемы продаж подскочили в 2,7 раза г/г. В 1К выручка сегмента выросла в 3,6 раза до 17,6 млрд руб. и OIBDA увеличилась в 3,7 раза г/г до 7,2 млрд руб. при рентабельности на уровне 40% (+ 1 п. п. г/г). В целом из-за сильных результатов LFL-пpoдaж и эффекта консолидации вклад сегмента составил 72% и 78% в рост выручки и OIBDA группы г/г соответственно.

Результаты сегмента Фанера и плиты остаются сильными . Производство фанеры выросло на 12% г/г, тогда как продажи выросли на 18% г/г. В сегменте плит производство выросло на 3% г/г, тогда как продажи не изменились г/г. Выручка сегмента в 1К выросла на 75% г/г до 4,4 млрд руб., и OIBDA увеличилась на 81% г/г до 1,9 млрд руб. при рентабельности на уровне 46% (+5 п. п. г/г).

Сильные тренды в сегменте домостроения. В 1K22 выручка сегмента домостроения выросла на 62% г/г на фоне увеличения объема продаж КДК и СLТ-панелей, реализация которых не была сильной в 1K21. OIBDA увеличилась на 89% г/г при рентабельности 53%, что на 8 п. п. выше г/г.

Капиталовложения/выручка на уровне 11% в 1K, долг вырос до 2,6x. Капиталовложения за 1К22 (без учета сделок М&А) составили 3,9 млрд руб. ОДП Segezha был положительным (1,6 млрд руб.). СДП был отрицательным (-20,7 млрд руб.) в 1K, так как компания признала отток в размере 18,4 млрд руб. в связи с покупкой Интер Форест PYC в январе этого года. Чистый долг группы увеличился с 61 млрд руб. на 31 декабря до 93 млрд руб. на 31 марта, что предусматривает повышение коэффициента долг/LТМ OIBDA с 2,1x на 4K21 до 2,6x.