Market Power: ЦБ снова пойдет на снижение

Банк России видит возможность снижения ключевой ставки в этом году

По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, это стоит сделать, потому что инфляция замедляется даже быстрее, чем в 2015 году.

Как считают аналитики Market Power, стремительное укрепление рубля помогает снизить стоимость импортных товаров (правда, с некоторыми нюансами) и замедлить инфляцию, которая в последние две недели вернулась к сезонной норме.

До заседания Банка России 10 июня осталось меньше трех недель. Вероятно, ЦБ снизит ключевую ставку еще на 50-200 базисных пунктов, до 12-13,5%. Итоговое решение ЦБ будет зависеть от скорости замедления инфляции в оставшиеся недели.

В то же время на курс рубля решение по ключевой ставке влияния почти не оказывает, поскольку нерезиденты "заперты" в российских активах и движения капитала в зависимости от уровня доходности инструментов не происходит.

Ожидаем, что к концу этого года ключевая ставка может опуститься до 10-12% годовых. В следующем году цикл смягчения монетарной политики, вероятно, продолжится по мере замедления инфляции, и на конец 2023 года ожидаем увидеть ключевую ставку на уровне 8-9%.