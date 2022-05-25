Банки РФ вернутся к раскрытию финотчетности вместе с публикацией плана по докапитализации

Автор: РИА Новости

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости/Прайм. Российские банки вернутся к раскрытию финотчетности одновременно с публикацией ЦБ РФ плана по докапитализации игроков сектора, заявил первый заместитель председателя регулятора Дмитрий Тулин.

По его словам, после того как ЦБ РФ проведет аналитическую работу и придет к согласию своей позиции с правительством, регулятор анонсирует свои планы и подходы по докапитализации игроков сектора.

"Очевидно, к этому же времени будет приурочено наше решение по публикации и постепенному раскрытию информации финансовой отчетности нашими банками. Потому что если сейчас раскрывать отчетность. это с точки зрения рисков санкционных было бы неблагоразумно", - сказал он на встрече руководства регулятора с представителями кредитных организаций.

"Думаем, что на какой-то режим санкций мы к концу года выйдем более менее постоянный, каким бы он ни был этот режим", - добавил он.

"Пока действуют регуляторные послабления, эта отчетность в любом случае не будет очень показательной и репрезантативной, потому что банки в разной степени пользуются этими послаблениями", - сказа Тулин.