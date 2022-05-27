VK и "Яндекс" против законопроекта об отключении рекомендательных алгоритмов - СМИ

VK и "Яндекс" выступили против нормы законопроекта о рекомендательных алгоритмах онлайн-платформ, дающей возможность их отключать, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, близкого к Госдуме, в пятницу на экспертном совете партии "Единая Россия" запланировано обсуждение законопроекта о регулировании рекомендательных алгоритмов перед его внесением на рассмотрение нижней палатой парламента.

Проект разработан зампредом комитета ГД по информполитике Антоном Горелкиным. Согласно документу, онлайн-платформы могут обязать обеспечить пользователям возможность отключения алгоритмов, которые формируют в его ленте специально подобранный контент, а также предупреждать об их применении. Идею объясняли тем, что рекомендации могут "создавать аномальный интерес к товарам и влиять на общественное мнение". Горелкин уверял, что хуже всего ситуация с YouTube, который продвигает "антироссийский контент" не только заинтересованным в политике, а "максимально широкому кругу".

"Яндекс" и VK уже высказались против, утверждают три источника на IT-рынке. Во многом алгоритмы формируют в соцсетях, видеосервисах и поисковиках набор контента, который видит пользователь. По мнению компаний, отказ от рекомендаций серьезно ухудшит их позиции. Авторы документа обещают обсудить его с рынком.

В случае с "Яндексом" новые нормы затронут поисковик. "Регулирование рекомендательных алгоритмов поисковых систем избыточно, поскольку они уже регулируются отдельными законами и на них наложены обязанности при распространении информации", - считает собеседник издания. Другой источник добавляет, что из-за возможности отключения рекомендаций пользователями может резко снизиться время, проводимое ими во всех сервисах компании.

VK опасается, что требования помешают развитию новой платформы "VK Видео", которую планируется запустить в качестве отдельного приложения до конца года. "Одним из основных преимуществ платформы должен стать рекомендательный алгоритм, способный соперничать с YouTube", - объясняет источник в крупной IT-компании.