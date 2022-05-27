События предстоящей недели (30 мая — 5 июня 2022 года)

Собрания акционеров проведут «Лукойл», «Ленэнерго», ТЗА, «Интер РАО», «Дагестанская электросбытовая компания», ГМК «Норильский никель», «Аэрофлот», «Глобалтранс», банк «Санкт-Петербург» и «Якутскэнерго»

Реестр акционеров под дивиденды закроет «Красноярскэнергосбыт».

Понедельник, 30 мая

Годовые собрания акционеров проведут «Лукойл», «Ленэнерго», ТЗА и «Интер РАО».

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют МТС, «М.Видео», «Белон», «Русал», «Ковровский механический завод», «Абрау-Дюрсо», «ТНС энерго Кубань», «ТНС энерго НН», «ТНС энерго Воронеж», «Бурятзолото», КМЗ и «Волгоградэнергосбыт».

Вторник, 31 мая

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют КАМАЗ, «Газпром нефть» и ЧМК.

ПАО «Красноярскэнергосбыт» закроет реестр акционеров под дивиденды. Владельцы АОИ и АПИ получат по 0,846632826 рубля на ценную бумагу.

Среда, 1 июня

Реестр акционеров для участия в годовом собрании закроет ТКЗ «Красный котельщик».

Четверг, 2 июня

Годовые собрания акционеров проведут банк «Санкт-Петербург» и «Якутскэнерго».

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют «ЭН+ ГРУПП», «Коршуновский ГОК», «ГАЗ-Тек», «ГАЗКОН», «ГАЗ-Сервис» и «Саратовский НПЗ».

Пятница, 3 июня

Годовые собрания акционеров проведут «Дагестанская электросбытовая компания», ГМК «Норильский никель», «Аэрофлот», «Глобалтранс».

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют РКК «Энергия», СМЗ, «Мордовэнергосбыт», ГК «ТНС энерго», «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», «Наука-Связь» и «Иркутскэнерго».

Суббота, 4 июня

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют ГТМ, банк «Уралсиб», ГАЗ, «Инград», ТГК-1, «Мосэнерго», «Нижнекамскнефтехим», ОГК-2 и ГК «Самолет».

Воскресенье, 5 июня

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют банк «Авангард», «Ашинский метзавод», «Росбанк», ТГК-2, «Русгрэйн Холдинг», КСК, АНК «Башнефть», «ТНС энерго Ростов-на-Дону», «Нижнекамскшина», «СПб биржа», «Меридиан», «Соллерс», «Казаньоргсинтез» и «Акрон».