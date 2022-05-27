Экспорт зерновых в РФ до конца сельхозсезона превысит 37 млн тонн, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского зернового форума, слова которого приводятся в Telegram-канале ведомства. При этом в предстоящем сезоне внешнеторговый потенциал оценивается в 50 млн тонн.

Кроме того, он отметил, что для повышения мировой продовольственной безопасности Россия готова обеспечивать зарубежных партеров качественной продукцией, но безусловным приоритетом была и остается стабильность российского рынка.

Внутренние цены производителей на основные зерновые с начала года выросли незначительно, в том числе благодаря демпферной пошлине и тарифной квоте, заметил Патрушев.

По словам главы Минсельхоза РФ, квотирование доказало свою эффективность, и в новом сезоне реализация этого механизма будет продолжена.