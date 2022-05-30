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ЦБ РФ ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, заблокированными международными депозитариями

30 Мая 2022

FinamCompany

Банк России

https://www.artlebedev.ru/cbr/site3.5/

Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, следует из сообщения регулятора.

Исключением стали ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России.

Такое решение Банк объясняет необходимостью защиты прав и интересов инвесторов и минимизации их рисков.

Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей.

Несмотря на вводимые регулятором меры, ЦБ подчеркивает, что право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. Организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев.

Теги: новости