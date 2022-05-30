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Market Power: Рубль перешел к росту

30 Мая 2022

Market Power

Евро и доллар

https://klops.ru/news/2014-11-05/98926-tsentrobank-otpustil-rubl-v-svobodnoe-plavanie

Курс российской валюты снова укрепляется после недавнего снижения

Доллар – ₽61.

Евро – ₽63.

Как считают аналитики Market Power, укрепление может продолжиться. Этому может поспособствовать сохранение основных факторов, которые и привели к увеличению курса рубля в последние месяцы: приток валютной выручки в страну и резкое падение спроса на нее внутри страны.

Решение Банка России о резком снижении ключевой ставки поспособствует оживлению импорта, но не сразу. Раньше приток валюты компенсировало бюджетное правило, но сейчас оно не применяется. Пока правительство и ЦБ не придумали другие варианты, рубль может продолжать укрепление.

Норматив продажи валютной выручки экспортерами снизился, однако это не окажет существенного сдерживающего влияния на укрепление рубля: из-за рисков заморозки валютных активов российские компании и так не заинтересованы держать много валюты и сами активно ее продают.

Теги: рубль