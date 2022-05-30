Market Power: Рубль перешел к росту

Курс российской валюты снова укрепляется после недавнего снижения

Доллар – ₽61.

Евро – ₽63.

Как считают аналитики Market Power, укрепление может продолжиться. Этому может поспособствовать сохранение основных факторов, которые и привели к увеличению курса рубля в последние месяцы: приток валютной выручки в страну и резкое падение спроса на нее внутри страны.

Решение Банка России о резком снижении ключевой ставки поспособствует оживлению импорта, но не сразу. Раньше приток валюты компенсировало бюджетное правило, но сейчас оно не применяется. Пока правительство и ЦБ не придумали другие варианты, рубль может продолжать укрепление.

Норматив продажи валютной выручки экспортерами снизился, однако это не окажет существенного сдерживающего влияния на укрепление рубля: из-за рисков заморозки валютных активов российские компании и так не заинтересованы держать много валюты и сами активно ее продают.