"СПБ Биржа" разъяснила нюансы обособления иностранных ценных бумаг

Автор: Finam.ru

"СПБ Биржа" опубликовала пояснения по поводу обособлении некоторых иностранных ценных бумаг.

В связи с решением международного депозитария Euroclear приостановить работу с российскими партнерами, включая российский Национальный расчетный депозитарий (НРД), Банк России принял ряд дополнительных мер. Для инвесторов решение Euroclear привело к приостановке операций по части ценных бумаг. Под ограничение попали ценные бумаги, цепочка хранения и расчетов по которым проходила через счет НРД в Euroclear. В связи с невозможностью расчетов большая часть указанных ценных бумаг переведена на неторговые разделы сразу после введения ограничений Euroclear. При этом небольшое количество ценных бумаг, учет которых производится в Euroclear, продолжило обращаться на российском рынке. С целью исключить риск непоставки по указанным ценным бумагам, Банк России и участники финансового рынка предприняли дополнительные меры по переводу некоторых иностранных ценных бумаг на неторговый раздел, что позволит обособить все бумаги, на которые распространяются ограничения Euroclear.

Банк России принял решение об обособлении некоторых иностранные ценных бумаг. Что это значит?

Банк России опубликовал предписание , согласно которому профессиональные участники рынка (брокеры) были обязаны определить количество ценных бумаг, учет которых производится в НРД, перевести указанные иностранные ценные бумаги на неторговые счета и приостановить по ним биржевые операции (далее - обособление). После обособления инвесторы не смогут совершать некоторые операции с указанными ценными бумагами, то есть продавать или получать по ним дивиденды. При этом инвесторы остаются собственниками этих ценных бумаг и смогут распоряжаться ими в полном объеме после снятия ограничений, наложенных на НРД.

Данные меры приняты Банком России в связи с решением Euroclear приостановить обслуживание счета НРД, что сделало невозможным совершение расчетов по ряду иностранных ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам.

Каковы последствия для частных инвестора?

Ценные бумаги, прошедшие процедуру обособления, будут переведены на неторговые разделы. При этом указанные ценные бумаги будут числиться на счете инвестора, но станут временно недоступны для совершения биржевых операций.

Процедура обособления коснется только тех клиентов, на счете которых есть ценные бумаги, подпадающие под обособление. Важно отметить, что на счете клиента будет обособлена только небольшая часть таких ценных бумаг. Их точное количество будет определено брокером исходя из принципа пропорциональности.

В денежной оценке доля недоступных для операций ценных бумаг составит менее 14% от всего доступного для торговли клиентского портфеля всех участников торгов "СПБ Биржи", которые в настоящий момент предоставляют доступ к торгам "СПБ Биржи".

На какие ценные бумаги распространяется предписание Банка России?

Мера распространяется только на иностранные ценные бумаги, с первичным листингом в США, местом учета которых является счет "Бест Эффортс Банка" в НРД. Исключения составляют ценные бумаги HeadHunter, Yandex, Ozon и Cian. На ценные бумаги с первичным листингом на других торговых площадках предписание не распространяется.

На какую дату определяются бумаги, подлежащие процедуре обособления?

Процедура обособления производится в отношении ценных бумаг, находящихся на счетах инвесторов по итогам торгового дня 27 мая, включая ценные бумаги, расчеты по которым завершатся 31 мая и 1 июня. Т.е. используется плановая позиция по ценным бумагам для даты 27 мая, которая включает: (1) ценные бумаги в наличии; (2) проданные или купленные ценные бумаги, которые поступят или спишутся в результате расчетов 31 мая; (3) проданные или купленные ценные бумаги, которые поступят или спишутся в результате расчетов 1 июня.

С какой даты инвестор уже не сможет торговать обособленными ценными бумагами?

С 31 мая - в первый торговый день после 27 мая – обособленная часть ценных бумаг станет недоступной для заключения биржевых сделок. После окончания расчетов, которые завершатся 31 мая и 1 июня, обособленные ценные бумаги будут переведены на неторговый счет.

В марте 2022 года уже был осуществлен перевод некоторых ценных бумаг на неторговые счета. Почему дополнительные ограничения появились сейчас?

После решения Euroclear приостановить работу с НРД, производить расчеты в отношении ряда иностранных ценных бумаг стало невозможно. Поэтому в марте 2022 года участники рынка и расчетный депозитарий "Бест Эффортс Банк" обособили бóльшую часть учитываемых в НРД ценных бумаг и перевели их на неторговые счета. Потребовалось дополнительное время, чтобы определить оставшуюся долю ценных бумаг, подпадающих под ограничения Euroclear.

Банк России принял решение обособить такие ценные бумаги и направил предписание участникам рынка перевести их на неторговые счета. Эти меры позволят полностью отделить свободно торгуемые ценные бумаги от ценных бумаг, торги которыми невозможны из-за позиции Euroclear. Подробнее о решении регулятора - на сайте ЦБ .

Как выглядит алгоритм, по которому будет определяться сколько ценных бумаг и каких наименований будут переведены на неторговые счета?

Был проведен анализ общего объема иностранных ценных бумаг и ценных бумаг, подлежащих обособлению. Для каждого наименования ценных бумаг установлена доля в штуках, которая должна быть переведена на неторговый счет. Далее из каждого клиентского счета, где числятся указанные ценные бумаги, на неторговый раздел переводится установленная доля.

Таким образом, брокеры распределяют обособленные ценные бумаги между своими клиентами пропорционально количеству ценных бумаг каждого клиента в общем количестве ценных бумаг всех клиентов.

Пример алгоритма по обособлению иностранных ценных бумаг в общем виде. У инвестора 100 бумаг, а у всех инвесторов 1000 бумаг одного наименования. 10 бумаг из 1000 находятся на учете в НРД, что составляет 1% от общего количества бумаг. Для инвестора это составляет также 1%, поэтому 1 бумага инвестора (1% от 100 бумаг) будет обособлена и переведена на неторговый раздел.

Какие ценные бумаги попали под процедуру обособления?

Список ценных бумаг будет опубликован дополнительно.

Есть ли ценные бумаги, которые полностью выйдут из обращения на СПБ Бирже из-за предписания Банка России?

Нет. Сейчас на "СПБ Бирже" торгуется более 1650 иностранных ценных бумаг, их число в результате обособления не снизится.

Когда обособленные ценные бумаги станут доступны для совершения сделок?

Планируется, что обособленные ценные бумаги останутся на неторговом разделе до изменения политики Euroclear в отношении российских партнеров и возобновления работы цепочки учета и хранения через Euroclear.

Данные пояснения опубликованы на сайте "СПБ Биржи"