Акционеры "Интер РАО" утвердили дивиденды за 2021 год в размере около 23,66 копейки на акцию, говорится в сообщении компании по итогам ГОСА.

"По вопросу о распределении прибыли и убытков за 2021 год акционеры приняли решение направить 24,699 млрд рублей – на выплату дивидендов в объеме 95% от чистой прибыли ПАО "Интер РАО" по российским стандартам бухгалтерского учета (0,23658380041773 руб. на одну обыкновенную акцию) и 1,3 млрд рублей на формирование резервного фонда. Право на получение дивидендов имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на 10 июня 2022 года", - говорится в сообщении.