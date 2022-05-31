Market Power: Инфляция в Европе бьет рекорды

Инфляция в Еврозоне в мае выросла с 7,4% до 8,1%, достигнув рекордного показателя за всю историю наблюдений. Вместе с аналитиками Market Power разбираемся, какую финансовую политику планирует вести Европа и что ее ждет.

Разгон цен в еврозоне идет широким фронтом – все основные статьи в потребительской корзине в феврале превысили целевой уровень Европейского центрального банка (ЕЦБ) на 2% и ускорились по сравнению с предыдущим месяцем.

Свой вклад в рост цен вносит и ультрастимулирующая монетарная политика ЕЦБ: он сохраняет ключевую ставку на уровне 0%, депозитную – на -0,5%. То есть за вычетом инфляции реальная ставка составляет -8,1%. Кроме того, регулятор продолжает покупать облигации в рамках программы количественного смягчения - на €30 млрд в месяц в мае и на €20 млрд в месяц в июне.

Одобрение Европой эмбарго на российскую нефть подняло цены на Brent выше $120 за баррель. А спотовая цена на газ в Европе – выше $1000 за тысячу кубометров. В результате рынок ожидает, что инфляция в еврозоне продолжит расти и достигнет пика в сентябре на уровне 9%.

Такая инфляция вынуждает управляющих ЕЦБ начать ужесточать монетарную политику. Они готовятся в июле завершить программу выкупа облигаций и начать повышать ставку. Рынок ожидает, что в июле депозитная ставка вырастет на 25 базисных пункта (до -0,25%) и будет повышаться на каждом заседании до конца года (до +0,5%).