Аксаков ждет, что отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц будут узаконены в июне

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости/Прайм. Закон, разрешающий вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц, может быть принят в июне, поделился предположением с РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

"Я рассчитываю, что в июне мы этот закон примем - право банков устанавливать отрицательные ставки по вкладам юридических лиц... Я идеологически поддерживаю это дело, могу сказать точно", - сказал он.

"У банков будет право по вкладам, которые формируют юрлица, и по средствам, которые они хранят на счетах банков в иностранной валюте, будет возможность устанавливать отрицательные ставки. То есть банки будут платить за то, что они хранят средства в иностранной валюте", - добавил он.

При этом депутат отметил, что в отношении физлиц отрицательные ставки вводиться не будут. "Для физических лиц этого и не будет... И такое право мы не собираемся предоставлять банкам по физлицам, только по юрлицам", - отметил он.

Ранее во вторник первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что регулятор рассматривает целесообразность дать банкам право устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц, однако для вкладов физлиц такая возможность не обсуждается.

Автор: РИА Новости