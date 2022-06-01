Market Power: Нефтяные танкеры разворачиваются на Восток

ЕС все-таки вводит запрет, хоть и частичный, на российскую нефть.

Аналитики Market Power объясняют, как это скажется на экспорте РФ

🚀Отказ ЕС от получения российской нефти морем (и частично трубами) - плохо, но не критично.

💰Сейчас, когда цены на нефть высокие и на рынке явный дефицит, танкеры будут идти в Азию. Падение общего объема нефтяного экспорта РФ составит около 10%.

💸При цене нефти по $100 за баррель РФ получает $270 млрд экспортной выручки. Текущая цена (см. график) примерно компенсирует дисконт российской Urals к Brent. То есть падение экспорта в денежном выражении может составить $20-30 млрд.

❗️Основная задача нефтяной отрасли РФ - как можно быстрее переориентировать морской экспорт в Азию. Стоимость фрахта вырастет, но на фоне всего остального это не так страшно.

🚢Портов у нас хватает. Если будут покупатели - а страны Азии не спешат отказываться от нашей “дешевой” нефти - мы им нальем и доставим.