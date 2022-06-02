"СПБ биржа" готовит IPO компании "Алмазы Арктики" - глава биржи

Автор: РИА Новости

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости/Прайм. "СПБ биржа" готовит первичное размещение акций (IPO) компании "Алмазы Арктики" ("Алмар"), подтвердил глава торговой площадки Роман Горюнов в ходе прямого эфира с владельцем проекта smart-lab.ru Тимофеем Мартыновым.

"Мы готовим одно размещение, как это ни кажется странным, ("Алмар"? - спросил Тимофеев). Да... Сегмент юниоров имеет очень хороший потенциал, причем в настоящее время, поскольку этот сегмент, который мало зависит от текущей конъюнктуры и в большей степени зависит от эффективности самих компаний", - сказал Горюнов.

Что касается возобновления утренних торгов на "СПБ бирже", то они могут начаться в ближайшие месяц-два. "Я думаю, что месяц-два - это правильный срок", - сказал Горюнов.

Сейчас торги на "СПБ бирже" в режиме основных торгов проводятся по следующему расписанию: с 10.00 мск - ценными бумагами 21 российской компании, а также TCS Group Holding, Fix Price Group и самой "СПБ биржи"; с 14.30 мск - ценными бумагами 50 международных компаний; с 15.00 мск - ценными бумагами более 1600 международных компаний. Ранее торги начинались в 7.00 мск.

"СПБ биржа" - крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги ценными бумагами международных компаний.