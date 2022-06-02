Минцифры опубликовало список банков-участников программы IT-ипотеки

Минцифры опубликовало список банков, участвующих в программе льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний . Всего в списке 52 кредитных организации. Среди них 49 банков и 3 региональных оператора - из Удмуртии, Кемерово, Екатеринбурга. Планируется, что общая сумма выданных кредитов составит около 240 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства.

"Сотрудники ИТ-компаний, сейчас в списке получателей меры поддержки около 9 тысяч организаций, могут обратиться в любой из банков. Ставка по льготной ипотеке не превысит 5%. При этом мы предусмотрели для регионов возможность снижать ставку за счет привлечения собственного бюджета. Отдельные области, например, Калужская, уже выразили готовность понизить ставку до 2%", - рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Максимальная сумма кредита по льготной ипотеке для IT-специалистов в регионах с населением более миллиона человек сейчас составляет 18 млн рублей, для других регионов - 9 млн. Планируется, что в ближайшее время лимит по заемным средствам для регионов-миллионников будет увеличен с 18 до 30 млн рублей.

Отметим также, что оператор программы "ДОМ.РФ" распределил между банками ипотечные лимиты в соответствии с требованиями, указанными в заявках. В лидерах: "Сбербанк" (получил 27%), Банк ВТБ (19%) и Банк "ДОМ.РФ" (14%).

Напомним, что IT-специалистов в РФ поддерживают не только выгодными предложениями по ипотеке, а также предлагают им налоговые льготы и отсрочку от армии.