Market Power: Яндекс и Ozon уломали инвесторов

Две российские компании договорились с держателями конвертируемых еврооблигаций о переносе досрочного погашения.

Яндекс упросил держателей конвертируемых облигаций о продлении до 6 июля этого срока, после которого они смогут требовать погашения ценных бумаг.

Для изменений в условиях выпуска облигаций Яндекс должен был получить разрешение владельцев не менее 75% суммарного номинального объема бондов.

Это уже не первые переговоры компании. Изначально предполагалось, что бондхолдеры смогут предъявить право на погашение до 3 мая, однако в конце апреля договорились о продлении срока до 7 июня.

В свою очередь Ozon договорился с держателями 36% облигаций о подписании соглашения, приостанавливающего права требования полного погашения бондов.

Это соглашение будет действовать до 30 августа. Оно позволит продолжить переговоры о долгосрочной реструктуризации займа, о которой компания рассчитывает договориться до конца 2022 года.

Как считают аналитики Market Power, сложно судить, у кого из двух компаний ситуация сложнее. С одной стороны, у Ozon есть договоренность только с 36% держателей. С другой – у Яндекса есть зарубежные активы, которые интересны иностранным инвесторам, а вот у российского ретейлера их нет. До бизнеса в России кредиторам еврооблигаций не дотянуться, поэтому они могут быть более сговорчивыми.

Право требовать досрочное погашение в обоих случаях появилось у инвесторов из-за того, что торги акциями обеих компаний были приостановлены на зарубежных биржах.