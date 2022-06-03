ОАК, "Сухой" и "МиГ" объединились в одну компанию

Компания "Сухой" и корпорация "МиГ" объединились с "Объединенной авиастроительной корпорацией" (ОАК госкорпорации Ростех). Соответствующие записи 1 июня внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Объединение ОАК, "Сухого" и "МиГа было одобрено советом директоров ОАК в ноябре 2021 года, а в январе 2022 года оно поддержано акционерами трех компаний. Ранее управление компаниями уже было централизовано.

Консолидация и централизация управления идет и по другим направлениям деятельности ОАК. Так, в ноябре 2021 года было завершено присоединение к "Илу" воронежского авиазавода ВАСО, ульяновского предприятия "Авиастар-СП" и подмосковного ЭМЗ им. Мясищева. Полномочия единого исполнительного органа в отношении самого "Ил" переданы в ОАК. ОАК обладает такими полномочиями и в отношении центра дивизиона стратегической авиации "Туполев", включающего, помимо одноименного КБ в Москве, Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова.

"Корпоративная трансформация ОАК призвана сократить число управленческих уровней, упростить корпоративную структуру, исключить дублирующие административные функции, уменьшить общехозяйственные затраты", - пояснили в ОАК.