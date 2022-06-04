События предстоящей недели (6 — 12 июня 2022 года)

Собрания акционеров проведут корпорация «Иркут», «Московская биржа», «Полюс», ИСКЧ, «Энел Россия», «Росдорбанк», АФК «Система», ДЭК, ММЦБ, «Калужская сбытовая компания», ОГК-2, «Самараэнерго», «ЭсЭфАЙ», «Ижсталь», «Селигдар», «Юнипро», «Уралкуз» и «Томская распределительная компания».

Реестры акционеров под дивиденды закроют РЭСК, «Лензолото» и «Интер РАО».

Понедельник, 6 июня

Годовые собрания акционеров проведут корпорация «Иркут», «Московская биржа», «Полюс» и «Росдорбанк».

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют «Группа Черкизово», банк «Кузнецкий», Сбер, «Южный Кузбасс», «Электроцинк», «Совкомфлот», «Газпром», ГИТ, «Инвест-Девелопмент», «Лензолото», ММК, СН-МНГ, «Магнит», «Мечел», НПО «Наука», ОМЗ, «ФосАгро», «Квадра», ВСЗ, ОАК и «Детский мир».

Вторник, 7 июня

Годовые собрания акционеров проведут ИСКЧ и «Энел Россия».

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют «Росинтер Ресторантс Холдинг», «Московский Кредитный Банк», «Красный Октябрь», «Кокс», НКХП, «Группа Ренессанс Страхование» и АМО ЗИЛ.

Среда, 8 июня

Реестр акционеров для участия в годовом собрании закроет ОКС.

Четверг, 9 июня

Годовые собрания акционеров проведут АФК «Система», ДЭК, ММЦБ, «Калужская сбытовая компания», ОГК-2, «Самараэнерго», «ЭсЭфАЙ» и «Томская распределительная компания».

РЭСК закроет реестр акционеров под дивиденды. На одну акцию компания выплатит 2,40411458 рубля.

Пятница, 10 июня

Годовые собрания акционеров проведут «Ижсталь», «Селигдар», «Юнипро» и «Уралкуз».

Реестр акционеров под дивиденды закроет «Интер РАО». Размер выплаты на одну ценную бумагу составит 0,2365838004 рубля.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составит «Ленэнерго». На одну обыкновенную акцию компания выплатит 0,3479 рубля дивиденда.