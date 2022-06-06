Market Power: DiDi откроет дверцу

Китайский агрегатор такси снова будет регистрировать соотечественников.

DiDi:

МСар = $9 млрд

Р/Е = n/a

Как сообщает WSJ, китайские регуляторы в течение недели разрешат регистрировать новых пользователей для DiDi, а также вернут сервис в китайские магазины приложений. Это связано с завершением начатого год назад расследования в отношении компании.

По информации издания, компания может столкнуться с крупным штрафом. Также ей предложат передать 1% своих акций государству.

После этой новости акции DiDi на премаркете на Нью-йоркской бирже взлетели аж на 50%.

Расследование в отношении DiDi китайские власти начали еще год назад, когда компания провела первичное размещение на бирже в США без их одобрения. В ноябре 2021 года Китай потребовал провести делистинг сервиса с NYSE из-за "опасений утечки конфиденциальных данных". В декабре DiDi начала этот процесс. Две недели назад 96% акционеров проголосовали за исключение АДР DiDi из списка NYSE.