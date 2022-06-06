"РУСАЛ" подал иск в Федеральный суд Австралии против Rio Tinto из-за завода QAL - СМИ

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "РУСАЛ" подал в Федеральный суд Австралии иск против группы англо-австралийских компаний Rio Tinto за прекращение с ним бизнеса на глиноземном заводе Queensland Alumina Ltd (QAL) в городе Глэдстоун (штат Квинсленд), сообщило в понедельник австралийское информационное агентство AAP.

Генеральный директор Rio Tinto Джейкоб Стаусхольм заявил в апреле, что его компания прекращает коммерческие отношения с Россией. Компания утверждала, что получила 100-процентный контроль над глиноземным заводом QAL в Глэдстоуне, что оспаривает "РУСАЛ", владеющий 20% его акций.

Подав в суд черед дочернюю компанию Alumina and Bauxite Company (ABC), "РУСАЛ" в своем иске настаивает на восстановлении прав и привилегий по контракту, от которого австралийцы отказались из-за санкций против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга.

Согласно документам, представленным суду, если даже с учетом санкций QAL согласится поставлять бокситы ABC для экспорта в третьи страны за пределами России, ни Дерипаска, ни Вексельберг, ни Россия не получат от этого выгоды, передает агентство AAP.

Как сообщалось ранее, в марте власти Австралии заявили о введении запрета на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, что, по их мнению, ограничит возможности РФ по производству алюминия.

Руководство завода QAL попросило Rio Tinto вмешаться и получить полный контроль над активом после того, как была получена юридическая консультация, согласно которой операционная деятельность в формате СП не могла впредь осуществляться в условиях принятых властями Австралии санкций.