Petropavlovsk не завершил вовремя аудит отчетности за 2021 год, перенес отчетную дату на 28 февраля

Автор: Finam.ru

Petropavlovsk в связи с текущим финансовым положением не смог завершить вовремя аудит годового отчета и финансовой отчетности за 2021 год, говорится в сообщении компании.

В связи с этим совет директоров принял решение о переносе отчетной даты с 31 декабря 2021 года на 28 февраля 2022 года, чтобы дать компании больше времени для аудита.

"Это также продлевает период созыва годового общего собрания компании на 2022 год. Однако даже при таком продлении совет считает маловероятным, что сможет завершить аудит в отсутствие существенных изменений в обстоятельствах", - отмечается в сообщении.

Petropavlovsk также напоминает, что, как было объявлено в апреле, "Газпромбанк" потребовал немедленного погашения приблизительно 201 млн долларов в рамках задолженности по кредиту, и впоследствии передал все свои права по срочному кредиту компании "УГМК-Инвест".

"Компания не в состоянии погасить срочный кредит в настоящее время, и по ряду причин совет считает очень маловероятным, что она сможет рефинансировать срочный кредит в краткосрочной перспективе, и на сегодняшний день сделать это не удалось", - отмечает Petropavlovsk.

Как было объявлено ранее, Petropavlovsk привлек внешних консультантов для помощи в определении курса действий компании. "Доступные варианты включают продажу всей доли в операционных дочерних компаниях в кратчайшие практически возможные сроки. Этот процесс продолжается, однако крайне маловероятно, что в результате этого процесса акционерам будет обеспечена какая-либо прибыль, учитывая уровень задолженности компании", - говорится в сообщении.