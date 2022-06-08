ЦБ РФ ищет способы разблокировать иностранные активы, застрявшие в фондах

Автор: Весенний Антон, автор Telegram-канала "Ленивый инвестор"

ЦБ планирует разблокировать иностранные активы в ПИФах. С дисконтом.

После разрыва депозитарного моста НРД-EuroClear, в 159 ПИФах с замороженными активами на 379 млрд руб. заблокировано около 2,7 млн россиян. После 3 июня, когда 6-й пакет санкций ЕС закрепил блокировку юридически, ЦБ решил не ждать чуда и предложил концепцию поэтапного вывода средств инвесторов. Документ хотят принять к концу июня (текст есть у Ъ).

Коротко суть. УК создает закрытый ПИФ, который будет продавать заблокированные активы, а вырученные средства раз в квартал выплачивать пайщикам. Срок жизни такого ЗПИФа - 15 лет. Если доля иностранных бумаг в существующем ПИФе менее 10%, ЦБ разрешит его разблокировать. В остальных случаях сделают доступной часть паёв, которая не заблокирована в НРД, остальное переведут в специально созданный сегрегированный ЗПИФ. Управляющие компании должны представить в ЦБ правила таких фондов к 30 сентября.

Выплачивать средства планируется в размере не менее 90% от последней определенной стоимости (до блокировки). Но сначала УК должна продать паи на открытом рынке. Текущий рыночный дисконт к прежней цене оценивается примерно в 30%. Когда на рынок одновременно выйдут с распродажей все УК, дисконт может вырасти до 50% (это не точно, но может). Прибавим к этому комиссию управляющего ок. 5% и плату за депозитарное обслуживание.

Какие выводы мы можем сделать.

1. ЦБ ищет способы разблокировать иностранные активы, застрявшие в фондах. Решения могут быть самыми экстравагантными, но текущая ситуация такова, что изящных решений сегодня просто нет.

2. Центробанк на всю эту историю закладывает срок до 15 лет. Это ничего не значит. Если, скажем, через год (или любой другой срок) EuroClear и в целом Запад снимут блок, созданный ЗПИФ утратит смысл.

3. Ничего бесплатного на рынке нет. Если проект реализуют, заплатят за него пайщики - комиссиями и дисконтами. Аргумент простой: лучше что-то, чем ничего. Или всё, но неизвестно когда и по какой цене.

Источник