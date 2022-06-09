Тинькофф вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте
9 Июня 2022
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Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграмм-канале банка:
С 23 июня вводим плату за обслуживание счетов в иностранной валюте.
Кого это касается: владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.
Что изменится: стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у.е. в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно.
Что случилось: эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка.
Что еще нужно знать: с 23 июня открыть накопительный счет можно будет только в российских рублях. Существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, хранящиеся на них средства — переведены на счета клиентов в этих же валютах.
Для удобства до 30 июня мы отменяем комиссию за SWIFT-переводы.