Определять размер продажи валютной выручки экспортерами теперь будет Правкомиссия

Автор: Finam.ru

Определять размер продажи валютной выручки экспортерами теперь будет правительственная комиссия, требование об обязательной продаже 50% валютной выручки отменено. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин сегодня, 9 июня 2022 года.

"Резиденты - участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в размере, определенном Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, в срок, установленный Советом директоров Центрального банка Российской Федерации", - сказано в указе.