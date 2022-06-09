Определять размер продажи валютной выручки экспортерами теперь будет Правкомиссия
9 Июня 2022
https://www.economic.bg/bg/a/view/premierat-na-rusiya-e-zarazen-s-koronavirus-117040
Автор: Finam.ru
Определять размер продажи валютной выручки экспортерами теперь будет правительственная комиссия, требование об обязательной продаже 50% валютной выручки отменено. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин сегодня, 9 июня 2022 года.
"Резиденты - участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в размере, определенном Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, в срок, установленный Советом директоров Центрального банка Российской Федерации", - сказано в указе.
Требование об обязательной продаже валютной выручки было введено 28 февраля 2022 года , сначала экспортеры должны были продавать 80%, а с мая - 50% валютной выручки.