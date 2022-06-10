Мосбиржа возобновляет торги 18 биржевыми фондами на иностранные активы

Автор: Finam.ru

Мосбиржа 10 июня возобновляет торги паями 18 биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ), базовым активом которых являются иностранные ценные бумаги, говорится в сообщении торговой площадки.

Как отмечается, инвесторам станут доступны биржевые фонды под управлением УК "Атон-менеджмент" (AMCC, AMDG, AMEM, AMGF, AMGM, AMGR, AMHC, AMIN, AMLV, AMMF, AMSC, AMVF, AMHY, AMIG, AMSL) и УК "Тинькофф Капитал" (TGRN, TPAS, TEUS).

Сделки с фондами можно будет совершать в режиме основных торгов с 16:30 до 18:50 мск, в период наибольшей ликвидности оригинальных рынков иностранных активов фондов.

"Валюта торгов и расчетов по указанным фондам – российский рубль, доллар и евро. Ликвидность паев на торгах Московской биржи обеспечивают маркетмейкеры. Расчетная цена пая (iNAV) фондов будет определяться на основании цен закрытия активов фондов по итогам предыдущего дня и может не совпадать с текущей стоимостью инвестиционного пая БПИФа", - отмечается в сообщении.

Таким образом, с 10 июня на рынке акций Мосбиржи будут доступны 156 паевых инвестиционных фондов.