Мосбиржа возобновляет торги 18 биржевыми фондами на иностранные активы
10 Июня 2022
https://www.chartmill.com/news/SCHR/bloomberg-2018-5-30-etf-buyers-pour-cash-into-treasury-funds
Автор: Finam.ru
Мосбиржа 10 июня возобновляет торги паями 18 биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ), базовым активом которых являются иностранные ценные бумаги, говорится в сообщении торговой площадки.
Как отмечается, инвесторам станут доступны биржевые фонды под управлением УК "Атон-менеджмент" (AMCC, AMDG, AMEM, AMGF, AMGM, AMGR, AMHC, AMIN, AMLV, AMMF, AMSC, AMVF, AMHY, AMIG, AMSL) и УК "Тинькофф Капитал" (TGRN, TPAS, TEUS).
Сделки с фондами можно будет совершать в режиме основных торгов с 16:30 до 18:50 мск, в период наибольшей ликвидности оригинальных рынков иностранных активов фондов.
"Валюта торгов и расчетов по указанным фондам – российский рубль, доллар и евро. Ликвидность паев на торгах Московской биржи обеспечивают маркетмейкеры. Расчетная цена пая (iNAV) фондов будет определяться на основании цен закрытия активов фондов по итогам предыдущего дня и может не совпадать с текущей стоимостью инвестиционного пая БПИФа", - отмечается в сообщении.
Таким образом, с 10 июня на рынке акций Мосбиржи будут доступны 156 паевых инвестиционных фондов.