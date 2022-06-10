ИК «ВЕЛЕС Капитал»: В акциях вероятны продажи, рубль ждет решения ЦБ РФ

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть продолжают начатое накануне коррекционное снижение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Япония запрещает экспорт в Россию грузовиков, самосвалов и бульдозеров.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после сдержанной динамики в начале дня, завершились снижением трех основных индексов на 2-2,7% во главе с высокотехнологичным сектором. Доходность 10-летних гособлигаций США перед выходом данных по инфляции и заседанием ФРС на следующей неделе закрепилась выше 3% и поднялась до максимумов с первой половины мая. Американские фондовые индексы, тем временем, упали ниже краткосрочных поддержек в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (4040 пунктов по S&P 500), что указывает на риски развития нисходящего движения.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром коррекционно прибавляют около 0,3%. Статистика пятницы, вероятно, покажет замедление темпов роста базовой потребительской инфляции страны в мае с 6,2% до 5,9% г/г и сохранение основной инфляции на уровне 8,3% г/г – показатели все еще высокие и требующие вмешательства ФРС.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,7%, которое ускорилось после подтверждения планов ЕЦБ ускорить ужесточение денежно-кредитной политики и начать повышение процентных ставок уже этим летом. ЕЦБ также ухудшил прогнозы по региональной экономике и инфляции на этот год. В пятницу инвесторы вновь смогут оценить комментарии главы регулятора Лагард в ходе выступления.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,5%. Австралийский ASX 200 снизился на 1,2%. Китайские индексы идут против основного тренда и растут в пределах 1,5% на фоне надежд на смягчение регулирования в высокотехнологичном секторе и, в частности, разрешения новых IPO. Кроме того, КНР, судя по официальным данным, стала одной из немногих крупных экономик, в которой не наблюдается разгара инфляции, что можно объяснить жесткими коронавирусными локдаунами. Так, потребительские цены Китая в мае снизились на 0,2% м/м, а цены производителей замедлили рост с 8% до 6,4% г/г.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают менее чем на 0,5% после аналогичного снижения накануне. Цены отступили от района сопротивлений 124,50 долл. и 123 долл. соответственно, но пока удерживаются выше ближайших поддержек 121,50 долл. и 120 долл. Некоторое давление на настроения оказывает сохранение ограничительных мер в Шанхае. В остальном котировки остаются в сильном бычьем тренде и могут в любой момент возобновить повышение.

События дня:

заседание ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск);

индекс потребительских цен США в мае (15.30 мск);

выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (16.45 мск);

предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в июне (17.00 мск);

акционеры Селигдара рассмотрят возможность выплаты дивидендов за 2021 год.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1-1,5% после попыток роста долларового индикатора в течение дня. Индекс РТС, тем не менее, удержался выше средней полосы Боллинджера дневного графика (1200 пунктов), а индекс Мосбиржи отступил от сопротивления 2360 пунктов. Рынок в целом остается в рамках диапазона, не находя значимых драйверов для масштабного движения.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился к доллару и евро менее чем на 0,5%, отступив от максимумов дня, а сегодня утром на Форекс теряет около 2%, располагаясь в районе 59 руб. и 62,70 руб. соответственно перед очередным заседанием ЦБ РФ и вероятным снижением процентной ставки. Против дальнейшего укрепления российской валюты выступает в том числе близость многолетних пиков 55,42 руб. и 59,71 руб. соответственно, к которым рубль стремился накануне.

В начале торгового дня внешний фон скорее будет способствовать дальнейшему падению российского фондового рынка. Инвесторы также будут оценивать новости о санкциях от Японии, которые могут затронуть прежде всего и так сильно пострадавший металлургический сектор, а также строительную отрасль. При этом министр финансов США Йеллен накануне предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против РФ. Рубль тем временем будет ждать решения ЦБ РФ, который может в очередной раз понизить ставку с текущих 11%. В преддверии дальнейшего смягчения политики российская валюта уже отступает от района многолетних максимумов.