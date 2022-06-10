ИК «ВЕЛЕС Капитал»: В акциях вероятны продажи, рубль ждет решения ЦБ РФ
10 Июня 2022
ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть продолжают начатое накануне коррекционное снижение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Япония запрещает экспорт в Россию грузовиков, самосвалов и бульдозеров.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне, после сдержанной динамики в начале дня, завершились снижением трех основных индексов на 2-2,7% во главе с высокотехнологичным сектором. Доходность 10-летних гособлигаций США перед выходом данных по инфляции и заседанием ФРС на следующей неделе закрепилась выше 3% и поднялась до максимумов с первой половины мая. Американские фондовые индексы, тем временем, упали ниже краткосрочных поддержек в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (4040 пунктов по S&P 500), что указывает на риски развития нисходящего движения.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром коррекционно прибавляют около 0,3%. Статистика пятницы, вероятно, покажет замедление темпов роста базовой потребительской инфляции страны в мае с 6,2% до 5,9% г/г и сохранение основной инфляции на уровне 8,3% г/г – показатели все еще высокие и требующие вмешательства ФРС.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,7%, которое ускорилось после подтверждения планов ЕЦБ ускорить ужесточение денежно-кредитной политики и начать повышение процентных ставок уже этим летом. ЕЦБ также ухудшил прогнозы по региональной экономике и инфляции на этот год. В пятницу инвесторы вновь смогут оценить комментарии главы регулятора Лагард в ходе выступления.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,5%. Австралийский ASX 200 снизился на 1,2%. Китайские индексы идут против основного тренда и растут в пределах 1,5% на фоне надежд на смягчение регулирования в высокотехнологичном секторе и, в частности, разрешения новых IPO. Кроме того, КНР, судя по официальным данным, стала одной из немногих крупных экономик, в которой не наблюдается разгара инфляции, что можно объяснить жесткими коронавирусными локдаунами. Так, потребительские цены Китая в мае снизились на 0,2% м/м, а цены производителей замедлили рост с 8% до 6,4% г/г.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают менее чем на 0,5% после аналогичного снижения накануне. Цены отступили от района сопротивлений 124,50 долл. и 123 долл. соответственно, но пока удерживаются выше ближайших поддержек 121,50 долл. и 120 долл. Некоторое давление на настроения оказывает сохранение ограничительных мер в Шанхае. В остальном котировки остаются в сильном бычьем тренде и могут в любой момент возобновить повышение.
События дня:
заседание ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск);
индекс потребительских цен США в мае (15.30 мск);
выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (16.45 мск);
предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в июне (17.00 мск);
акционеры Селигдара рассмотрят возможность выплаты дивидендов за 2021 год.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1-1,5% после попыток роста долларового индикатора в течение дня. Индекс РТС, тем не менее, удержался выше средней полосы Боллинджера дневного графика (1200 пунктов), а индекс Мосбиржи отступил от сопротивления 2360 пунктов. Рынок в целом остается в рамках диапазона, не находя значимых драйверов для масштабного движения.
Рубль накануне на Мосбирже укрепился к доллару и евро менее чем на 0,5%, отступив от максимумов дня, а сегодня утром на Форекс теряет около 2%, располагаясь в районе 59 руб. и 62,70 руб. соответственно перед очередным заседанием ЦБ РФ и вероятным снижением процентной ставки. Против дальнейшего укрепления российской валюты выступает в том числе близость многолетних пиков 55,42 руб. и 59,71 руб. соответственно, к которым рубль стремился накануне.
В начале торгового дня внешний фон скорее будет способствовать дальнейшему падению российского фондового рынка. Инвесторы также будут оценивать новости о санкциях от Японии, которые могут затронуть прежде всего и так сильно пострадавший металлургический сектор, а также строительную отрасль. При этом министр финансов США Йеллен накануне предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против РФ. Рубль тем временем будет ждать решения ЦБ РФ, который может в очередной раз понизить ставку с текущих 11%. В преддверии дальнейшего смягчения политики российская валюта уже отступает от района многолетних максимумов.