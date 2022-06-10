События предстоящей недели (13 — 19 июня 2022 года)

Собрания акционеров проведут ДЗРД, «Россети Кубань», «Россети Северный Кавказ», «Россети Центра и Приволжья», «Россети Юг», КЗМС, «Россети Центр», «МРСК Урала», «Россети Волга», «Россети Северо-Запад» и «Россети Сибирь».

Реестры акционеров под дивиденды закроют «Белуга групп» и ГМК «Норильский никель».

Вторник, 14 июня

Реестр акционеров для участия в годовом собрании закроет ЛЭСК.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов закроет ГМК «Норильский никель». Владельцы АОИ получат по 1166,22 рубля на ценную бумагу.

Четверг, 16 июня

Годовые собрания акционеров проведут ДЗРД, «Россети Кубань», «Россети Северный Кавказ», «Россети Центра и Приволжья», «Россети Юг», КЗМС и «Россети Сибирь».

Пятница, 17 июня

Годовые собрания акционеров проведут «Россети Центр», «МРСК Урала», «Россети Волга» и «Россети Северо-Запад».

Реестр акционеров под дивиденды закроет ПАО «Белуга групп». На одну акцию компания выплатит дивиденд в 47,24 рубля.