ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Покупатели в Газпроме сохраняют абсолютное лидерство

Российский фондовый рынок к середине дня пытался закрепиться в плюсе после утреннего снижения, следуя за стабилизацией мировых настроений и повышением отдельных эмитентов. Индекс Мосбиржи к 14.15 мск вырос на 0,38%, до 2294,22 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,70%, до 1277,7 пункта.

Рубль на Мосбирже перешел к повышению против доллара и евро, укрепляясь в пределах 2,5%, и находясь у 56,30 руб и 58,50 руб соответственно. На Форекс российская валюта прибавляла чуть менее 1%, стремясь к недавним максимумам с 2015 года 55,12 руб и 58 руб соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги Юнипро (+18,52%), акции ТГК-1 (+4,20%), котировки Газпрома (+3,35%), бумаги ФСК ЕЭС (+2,95%).

Акции Юнипро и ТГК-1 во вторник получили поддержку на фоне новостей об открытии финским энергетическим концерном Fortum сбора обязывающих предложений по продаже активов в РФ, одним из ключевых условий которого является закрытие сделки до 1 июля. Fortum принадлежит 29,5% ТГК-1, а международный энергетический концерн Uniper SE, в котором Fortum владеет 76,1%, обладает 83,73% акций Юнипро. Кроме того, ТГК-1 дает дивидендную доходность за 2021 год в размере около 12,5%.

Акции Газпрома в то же время продолжали уверенный рост и поднялись до пика с 18 февраля в ожидании закрытия дивидендного реестра во второй половине июля с доходностью по выплатам на основе текущей цены около 16,4%. Восходящий тренд по бумагам, согласно показаниям ADX, продолжает усиливаться, при этом котировки не вошли в зону перекупленности, в связи с чем сигналов на закрытие «длинных» позиций по ним не поступает. Бумаги находятся у очередного сопротивления 321 руб, при пробое которого можно ожидать движения к максимумам конца января-начала февраля, в район 336-340 руб. О желании инвесторов зафиксировать среднесрочную прибыль при этом говорило бы закрепление акций ниже поддержки 290 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика): при коррекционном сценарии бумаги могут опуститься к 250 руб, но на данный момент покупатели сохраняют абсолютное лидерство.

В лидерах снижения находились бумаги Petropavlovsk (-5,27%), акции Акрона (-4,90%), котировки Распадской (-4,75%), гдр TCS Group (-4,41%) и привилегированные акции Транснефти (-3,10%).

В Petropavlovsk сохранялись продажи на фоне отсутствия позитивных новостей в отношении финансового состояния компании.

Акрон также не может восстановить импульс к росту, несмотря на сообщения СМИ о побуждении руководства США к наращиванию закупок российских удобрения на фоне резкого снижения поставок из-за санкций.

В СМИ также поступили новости о намерении Транснефти выплатить 13 363,67 руб на акцию за 2021 год, что предполагает дивидендную доходность около 9,9% и, судя по всему, не оправдало ожиданий инвесторов.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии, после попыток роста в начале дня, терял около 0,6%, вернувшись к минимумам с марта текущего года на фоне сохранения опасений в отношении перспектив региональной и мировой экономики. Данные вторника показали пересмотр месячной инфляции Германии в мае в сторону ускорения до 0,9%. Индекс экономических настроений ZEW Германии за июнь при этом вырос с -34,3 до -28 пунктов (ожидалось -27,5 пункта). На этой неделе регион в целом может ждать дальнейшее ужесточение монетарной риторики со стороны Банка Англии.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в плюсе и прибавляли около 1%, продолжая консолидацию чуть ниже сопротивлений 124,50 долл и 123 долл соответственно в ожидании публикации ежемесячного отчета ОПЕК в течение дня. Закрепление выше указанных значений подтвердит нацеленность котировок на мартовские максимумы 138,03 долл и 129,42 долл соответственно, что с фундаментальной точки зрения может быть обеспечено рисками недостаточного предложения в ближайшие месяцы, которые усилились на фоне перебоев с производством в Ливии из-за беспорядков.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ отступил от максимумов дня и вырос на 0,4% перед выходом данных по производственной инфляции страны за май. Более высокие, нежели ожидалось, цифры по потребительской инфляции в конце прошлой недели вызвали новые волны продаж рисковых активов, и существенных обнадеживающих сигналов от сегодняшних данных также не ожидается.

События дня:

ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск);

индекс цен производителей США в мае (15.30 мск);

выступления представителей ЕЦБ (в течение дня).

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях, при этом утренний оптимизм постепенно стихал на фоне сохранения актуальности прежних негативных факторов в виде высокой инфляции и грядущего ужесточения денежно-кредитных условий. Российский рынок продолжал боковое движение в рублевом сегменте и пытался подняться к локальным пикам по долларовому РТС. Поддержку настроениям в РФ оказывали корпоративные истории и, в частности, ожидания выплаты высоких дивидендов по Газпрому.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»