ВТБ рассчитывает вернуться к прибыли в 2023 году - Костин

Автор: РИА Новости

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости/Прайм. Банковский сектор России в 2022 году понес значительные убытки, при этом ВТБ рассчитывает вернутся к прибыльности уже в 2023 году, заявил глава кредитной организации Андрей Костин.

"Точную цифру сказать не готов, слишком много переменных: динамика курса, ключевой ставки, долговая дисциплина... Вынужденное резкое повышение ключевой ставки крайне негативно сказалось на кредитовании", - заявил он в интервью газете "Коммерсант" в ответ на вопрос о том, какие убытки прогнозируются банком по итогам 2022 года.

По его словам, банки понесли значительные убытки: часть средств заморожена, "просто украдена", как это произошло с резервами ЦБ.

"Мы рассчитываем вернуться к позитивным результатам в следующем году. Видим предпосылки к этому. Корпоративный клиент работает, не ушёл из банка, наоборот, нарастил пассивы. Розничный клиент после первой панической реакции принёс деньги на депозиты, сейчас продлевает их по более умеренным ставкам", - отметил Костин.