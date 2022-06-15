ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Рубль. Сохранение позиций, слабая реакция на внешний фон

В преддверии итогов заседания ФРС внешний фон на финансовых рынках сохраняется относительно благоприятным. Днем в среду фьючерсы на индексы в США торгуются в плюсе, европейский фондовый рынок также в зеленой зоне на фоне проведения внеочередного заседания ЕЦБ. Цены на нефть марки Brent к середине дня снижались примерно на 1%, но для рубля это нивелировалось глобальной коррекцией доллара после того, как американская валюта накануне обновляла многолетние максимумы. В целом рынки поддержала и утренняя статистика Китая по промышленному производству (за май), оказавшаяся лучше ожиданий и ставшая очередным подтверждением восстановления экономической активности в стране вместе с постепенным снятием антиковидных ограничений. Кроме того, позитивным моментом стало предоставление ЦБ Китая очередной порции ликвидности локальной банковской системе (на 200 млрд юаней) вкупе с сохранением ставки по кредитам MLF (2,85%).

Однако для рубля в условиях ограничений по счету операций с капиталом события и аппетит инвесторов к риску на внешних рынках не столь заметны. В ходе дневных торгов в среду рубль демонстрировал лишь незначительный плюс, сохраняя при позиции вблизи многолетних максимумов (56,5-56,75 по доллару).

Ключевым событием недели остаются сегодняшние итоги заседания ФРС. После выхода майских данных по инфляции в США существенно возросли ожидания повышения ставки ФРС на 75 бп против 50 бп. Реализация сценария с 75 бп по-видимому уже не станет для рынка сюрпризом, однако если повышение все же ограничится 50 бп, то такой сценарий может усилить сегодняшнюю коррекцию USD, что в определенной степени отразится соответствующим образом и на российском рынке.

Юрий Кравченко, начальник отдела банков и денежного рынка ИК “ВЕЛЕС Капитал”