Аналитики Market Power: газ в ЕС снова растет

Цены на газ в Европе идут вверх второй день подряд

Вчера стало известно про снижение объема прокачки газа через Северный поток из-за проблем с оборудованием, которое не вернули после ремонта.

Затем случилось еще кое-что. Freeport LNG, на заводе которой недавно произошел взрыв, сообщила, что сдвигает сроки возобновления работы на этом объекте.

Изначально говорилось про 3 недели, однако теперь для частичного восстановления потребуется минимум 90 дней, а полностью комплекс начнет работу не раньше конца 2022 года.

В результате цены на газ впервые за месяц превысили $1100 за кубометр и сейчас колеблются вблизи этой цифры.

Market Power не раз говорил, что снижения цен на газ в Европе не предвидится, поэтому у Газпрома есть все шансы поставить новые рекорды по прибыли.