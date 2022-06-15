Аналитики Market Power: газ в ЕС снова растет
15 Июня 2022
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Цены на газ в Европе идут вверх второй день подряд
Вчера стало известно про снижение объема прокачки газа через Северный поток из-за проблем с оборудованием, которое не вернули после ремонта.
Затем случилось еще кое-что. Freeport LNG, на заводе которой недавно произошел взрыв, сообщила, что сдвигает сроки возобновления работы на этом объекте.
Изначально говорилось про 3 недели, однако теперь для частичного восстановления потребуется минимум 90 дней, а полностью комплекс начнет работу не раньше конца 2022 года.
В результате цены на газ впервые за месяц превысили $1100 за кубометр и сейчас колеблются вблизи этой цифры.
Market Power не раз говорил, что снижения цен на газ в Европе не предвидится, поэтому у Газпрома есть все шансы поставить новые рекорды по прибыли.