Аналитики Market Power: СПБ Биржа запускает китайцев

Вторая биржа страны с 20 июня начинает торговлю акциями Поднебесной

СПБ Биржа:

МСар = ₽25 млрд

Р/Е = 1500

На старте инвесторам будут доступны 12 ценных бумаг эмитентов из Гонконга и материкового Китая. К концу года планируется расширить ассортимент до 200 бумаг, в течение 2023 года – до 1000.

Важно, что расчеты будут идти в гонконгских долларах.

После этой новости на открытии торгов акции СПБ Биржи взлетели на 14%.

Разбираемся с аналитиками Market Power, действительно ли бумаги Поднебесной станут безопасной заменой западным акциям

Да, торги китайскими ценными бумагами будут проходить без участия европейских клиринговых организаций - например, того же Euroclear.

Однако акции, вероятно, будут храниться там же, где сейчас лежат незаблокированные бумаги других эмитентов, торгующихся на СПБ Бирже. В основном это Bank of New York Mellon - американский депозитарий.

США могут запретить депозитариям взаимодействовать с СПБ Биржей, и тогда китайские акции будут заблокированы наравне с американскими (которые все еще торгуются на СПБ). Разнообразие в торгах - это хорошо, но пока рано рассматривать китайские акции как "убежище" от санкций США.