События предстоящей недели (20 — 26 июня 2022 года)

Собрания акционеров проведут ИК «Русс-Инвест», МТС, «Россети Московский регион», «Ставропольэнергосбыт», «Русолово», «Лукойл», ЧКПЗ, ДИОД, «ТНС энерго Марий Эл», ВХЗ, «ТНС энерго Ярославль», «Белон», «М.видео», «Русал», «Эн+ Групп», «Абрау-Дюрсо», «Бурятзолото», «ТНС энерго Кубань», «ТНС энерго НН», «ТНС энерго Воронеж», «Ковровский механический завод», «Косогорский металлургический завод», «Павловский автозавод», «Волгоградэнергосбыт», «АЙС СТИМ РУС», ЧМК, «Камаз», «Газпром нефть» и «Кокс».

Реестры акционеров под дивиденды закроют «Селигдар» и ММЦБ.

Вторник, 21 июня

Годовые собрания акционеров проведут ИК «Русс-Инвест» и МТС.

Реестр акционеров под дивиденды закроет ПАО «Селигдар». На одну акцию компания выплатит 4,5 рубля дивиденда.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составит ПАО «ММЦБ». Владельцы АОИ получать по 18 рублей на ценную бумагу.

Среда, 22 июня

Годовые собрания акционеров проведут «Россети Московский регион», «Ставропольэнергосбыт» и «Русолово».

Четверг, 23 июня

Годовые собрания акционеров проведут «Лукойл», ЧКПЗ, ДИОД, «ТНС энерго Марий Эл», ВХЗ, «ТНС энерго Ярославль», «Белон», «М.видео», «Русал», «Эн+ Групп» и «Кокс».

Пятница, 24 июня

Годовые собрания акционеров проведут «Абрау-Дюрсо», «Бурятзолото», «ТНС энерго Кубань», «ТНС энерго НН», «ТНС энерго Воронеж», «Ковровский механический завод», «Косогорский металлургический завод», «Павловский автозавод», «Волгоградэнергосбыт», «АЙС СТИМ РУС», ЧМК, «Камаз» и «Газпром нефть».