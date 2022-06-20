ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Интерес к акциям Новатэка усилился

Российский фондовый рынок к середине дня находился в плюсе, продолжая получать поддержку от корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 14.10 мск вырос на 1,15%, до 2381,15 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,81%, до 1339,2 пункта, обновив очередной максимум с 21 февраля.

Рубль на Мосбирже укреплялся примерно на 0,5% против доллара и евро, находясь у 56 руб и 58,60 руб соответственно. На Форекс российская валюта прибавляла 1-4,5%, оставаясь вплотную к максимуму с 2015 года 55,12 руб против доллара и обновив очередной пик с 2015 года против евро 57,74 руб.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали акции Акрона (+10,27%), бумаги Новатэка (+5,48%), привилегированные акции Татнефти (+4,75%), котировки ММК (+4,52%), бумаги ФосАгро (+3,94%).

В понедельник стало известно, что структуры попавшего в санкционные списки ЕС и Великобритании Вячеслава Кантора (основной бенефициар Акрона) сократили долю в Акроне до 40,85%, а 45,1% акций компании по решению совета директоров в рамках нескольких сделок были переданы в доверительное управление менеджменту Акрона.

ФосАгро, очевидно, продолжает получать поддержку от надежд на возможную выплату дивидендов за 4-й квартал 2021 года, окончательное решение по которым должно быть принято 30 июня.

Новатэк же, как стало известно, в конце прошлой недели отправил первую в этом году партию сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Ямал СПГ» напрямую на азиатский рынок. Компания при этом сохраняет назначенный на 2023 год срок запуска первой линии «Арктик СПГ 2», ожидает роста добычи газа в текущем году на 2-3% и в 2022 году планирует сохранить практику выплаты промежуточных дивидендов.

С технической точки зрения при приближении котировок Новатэка к минимумам с конца февраля текущего года интерес покупателей к бумагам возрос и привел к смене краткосрочного тренда на восходящий по ADX дневного графика. Закрепление бумаг в том числе выше уровня 885 руб (средняя полоса Боллинджера) говорит об актуальности сохранения краткосрочных «длинных» позиций с расчетом на движение в район 1000 руб (также верхняя полоса Боллинджера). О перспективе смены среднесрочного тренда можно будет говорить не раньше преодоления района сопротивления 1100-1200 руб, в то время как сигналом в пользу возвращения к снижению стало бы закрепление ниже поддержек 885 руб и 790 руб.

В лидерах снижения находились бумаги Селигдара (-7,09%), En+ Group (-1,70%), РУСАЛа (-0,82%), гдр Etalon (-0,67%).

Акции Селигдара в начале недели упали после дивидендной отсечки за 2021 год. В дальнейшем акционеры компании будут ждать публикации обновленных операционных и финансовых результатов и сигналов о возможной выплате дивидендов уже в этом году.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,3%, показывая сдержанную динамику на фоне данных об ускорении производственной инфляции Германии в мае до 33,6% г/г. Представители ЕЦБ при этом продолжают высказываться в пользу необходимости создания механизма контроля фрагментации (резкого увеличения спрэда региональных облигаций по отношению к немецким). Позже в течение дня запланированы два выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня колебались между плюсом и минусом, изменяясь менее чем на 0,5%, и оставаясь в коррекционной фазе ввиду потери драйверов краткосрочного движения наверх. Ключевые среднесрочные поддержки для цен расположены у 110 долл и 106,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Закрепление ниже может стать предвестником смены текущего бычьего тренда и перехода к более активным продажам в ближайшие недели.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,7% перед выходным днем на национальных биржах, который тем не менее отметится выступлением представителя ФРС Булларда.

События дня:

государственный праздник в США, биржи страны закрыты;

выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (16.00, 18.00 мск);

выступление представителя ФРС Булларда (19.45 мск);

совет директоров Газпрома, разработка плана работы на второе полугодие 2022 г.;

выступления представителей ЕЦБ (в течение дня);

выступления представителей Банка Англии (в течение дня).

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в начале новой недели на фоне преимущественно нейтрального макроэкономического фона преобладал умеренный оптимизм. Инвесторы ждали сигналов со стороны представителей финансовых регуляторов в надежде на то, что основные «жесткие» заявления центральных банков уже позади. Индексы Мосбиржи и РТС стремились к локальным максимумам, при этом сильный рубль позволил долларовому индикатору обновить очередной пик с конца февраля. Ближайшее сопротивление для индекса РТС теперь расположено у 1390 пунктов.

Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"