Market Power: подсанкционный клиринг

Существуют риски введения санкций в отношении Национального клирингового центра (НКЦ), предупреждает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Что такое НКЦ и чем инвесторам грозят санкции против него? Разбираемся с аналитиками Market Power.

При покупке любой бумаги сделка проходит через биржевую инфраструктуру. Покупателю бумагу поставляют, а продавец получает деньги. НКЦ упрощает процедуру, проводя клиринг, то есть безналичные взаиморасчеты между участниками рынка.

Как это происходит? Допустим, инвестор Павел купил две акции Газпрома, потом продал одну, затем купил еще три. Чтобы не гонять попусту акции туда-сюда, НКЦ попросту записывает все операции, а в определенные часы, установленные правилами клиринга, проводит взаиморасчеты: начисляет Павлу четыре акции Газпрома (2-1+3), а деньги списывает в адрес продавцов.

А что еще делает НКЦ?

Также НКЦ выступает гарантом при сделках. Это называется выполнением функции Центрального Контрагента (ЦК). Рассмотрим на примере сделок РЕПО*.

Павел дал кому-то деньги под залог ценных бумаг на 1 день. Ему должны вернуть их завтра, а он – отдать залог. Если Павла, говоря по-простому, кинут и не будут возвращать долг, то ЦК реализует залог, вернет нашему герою деньги и пойдет разбираться с должником, которого, к слову, могут попросту лишить дальнейшего доступа к торгам.

При чем тут санкции?

Купля-продажа валюты идет именно через НКЦ. Если на институт наложат санкции, то он не сможет проводить тот самый клиринг в валюте. И это уже означает, что нельзя будет купить или продать доллар или евро.

*РЕПО - сделка купли (или продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (или покупки) по заранее известной цене в обговоренный срок.