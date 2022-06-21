ИК «ВЕЛЕС Капитал»: На Западе разрабатывают новые энергетические санкции

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть продолжают начатый накануне коррекционный рост, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны. В Европе и США тем временем обсуждают новые санкции против России, которые могут включать в себя ограничения на нефтяные цены.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с национальным праздником.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 1,4%, ускорив повышение по сравнению с предыдущим днем. Рынок может начать новую неделю с коррекционного роста, снимая среднесрочную перепроданность и ожидая новых сигналов представителей ФРС в ближайшие дни.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, который ускорил рост по ходу дня. Особенное внимание в регионе теперь привлекает разработка ЕЦБ механизма, противодействующего фрагментации (значительной разнице доходностей гособлигаций). В то же время представители регулятора подтверждают намерение повысить процентные ставки на ближайших заседаниях как минимум на 25 базисных пунктов.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,8%. Австралийский ASX 200 увеличился на 1,4%, несмотря на подтверждение курса Резервного банка страны на дальнейшее активное ужесточение денежно-кредитной политики в рамках протокола предыдущего заседания. Китайские индексы после роста накануне снижаются в пределах 1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются примерно на 1% после аналогичного роста накануне. Рынок отступает от района краткосрочных поддержек 112 долл и 109 долл (нижние полосы Боллинджера дневного графика), пытаясь сохранить среднесрочный восходящий тренд. Ближайшие сопротивления для котировок расположены у 115,50 долл и 110 долл соответственно. Инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения в условиях усиления давления на энергетический сектор России, а также перспективы ускорения экономической активности в Китае.

События дня:

продажи домов на вторичном рынке США в мае (17.00 мск);

выступление представителя ФРС Местера (19.00 мск);

выступления представителей ЕЦБ и Банка Англии (в течение дня);

совет директоров Газпрома;

ГОСА Лукойла.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 2-3,2% во главе с долларовым РТС, который обновил очередной пик с 21 февраля и стремился к следующему сопротивлению 1390 пунктов. Индекс Мосбиржи закрепился выше 2400 пунктов, на максимуме с конца мая, с ближайшим сопротивлением 2440 пунктов.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился к доллару и евро в пределах 1,5%, а сегодня утром на Форекс ослабевает на 0,5-1,5%, отступая от очередных максимумов с 2015 года 54,70 руб и 57,62 руб соответственно.

В начале торгового дня российский рынок может продолжить восходящее движение ввиду отсутствия значимых как внешних, так и внутренних драйверов для продаж. Настроения в РФ продолжают определять корпоративные истории, в то время как за рубежом ждут сигналов со стороны центральных банков в отношении денежно-кредитной политики. Вторник, в частности, отметится выступлениями представителей ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, а в России пройдут совет директоров Газпрома и годовое общее собрание акционеров ЛУКОЙЛа. Западные страны при этом намерены усилить давление на энергетический сектор РФ и, судя по сообщениям СМИ, приступили к разработке новых вариантов ограничений.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»