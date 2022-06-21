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ИК «ВЕЛЕС Капитал»: На Западе разрабатывают новые энергетические санкции

21 Июня 2022

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть продолжают начатый накануне коррекционный рост, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны. В Европе и США тем временем обсуждают новые санкции против России, которые могут включать в себя ограничения на нефтяные цены.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с национальным праздником.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 1,4%, ускорив повышение по сравнению с предыдущим днем. Рынок может начать новую неделю с коррекционного роста, снимая среднесрочную перепроданность и ожидая новых сигналов представителей ФРС в ближайшие дни.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, который ускорил рост по ходу дня. Особенное внимание в регионе теперь привлекает разработка ЕЦБ механизма, противодействующего фрагментации (значительной разнице доходностей гособлигаций). В то же время представители регулятора подтверждают намерение повысить процентные ставки на ближайших заседаниях как минимум на 25 базисных пунктов.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,8%. Австралийский ASX 200 увеличился на 1,4%, несмотря на подтверждение курса Резервного банка страны на дальнейшее активное ужесточение денежно-кредитной политики в рамках протокола предыдущего заседания. Китайские индексы после роста накануне снижаются в пределах 1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются примерно на 1% после аналогичного роста накануне. Рынок отступает от района краткосрочных поддержек 112 долл и 109 долл (нижние полосы Боллинджера дневного графика), пытаясь сохранить среднесрочный восходящий тренд. Ближайшие сопротивления для котировок расположены у 115,50 долл и 110 долл соответственно. Инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения в условиях усиления давления на энергетический сектор России, а также перспективы ускорения экономической активности в Китае.

События дня:

  • продажи домов на вторичном рынке США в мае (17.00 мск);

  • выступление представителя ФРС Местера (19.00 мск);

  • выступления представителей ЕЦБ и Банка Англии (в течение дня);

  • совет директоров Газпрома;

  • ГОСА Лукойла.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 2-3,2% во главе с долларовым РТС, который обновил очередной пик с 21 февраля и стремился к следующему сопротивлению 1390 пунктов. Индекс Мосбиржи закрепился выше 2400 пунктов, на максимуме с конца мая, с ближайшим сопротивлением 2440 пунктов.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился к доллару и евро в пределах 1,5%, а сегодня утром на Форекс ослабевает на 0,5-1,5%, отступая от очередных максимумов с 2015 года 54,70 руб и 57,62 руб соответственно.

В начале торгового дня российский рынок может продолжить восходящее движение ввиду отсутствия значимых как внешних, так и внутренних драйверов для продаж. Настроения в РФ продолжают определять корпоративные истории, в то время как за рубежом ждут сигналов со стороны центральных банков в отношении денежно-кредитной политики. Вторник, в частности, отметится выступлениями представителей ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, а в России пройдут совет директоров Газпрома и годовое общее собрание акционеров ЛУКОЙЛа. Западные страны при этом намерены усилить давление на энергетический сектор РФ и, судя по сообщениям СМИ, приступили к разработке новых вариантов ограничений.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Теги: новости