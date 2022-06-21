ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Технические индикаторы по акциям ПИКа позитивны

Российский фондовый рынок к середине дня не показывал единой динамики, подвергнувшись фиксации прибыли в ожидании новых санкций. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск упал на 1%, до 2380,39 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,17%, до 1373,48 пункта, обновив очередной максимум с 21 февраля благодаря силе российской валюты.

Рубль на Мосбирже укреплялся на 2-2,5% против доллара и евро, находясь у 54,50 руб и 57,30 руб соответственно. На Форекс российская валюта прибавляла 0,5-1,5%, поднявшись до новых пиков с 2015 года 54,09 руб и 57,37 руб соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали акции ПИК (+7,38%), бумаги ЛСР (+5,20%), котировки Самолета (+5%), гдр Etalon (+3,11%), бумаги Новатэка (+2,86%).

Акции застройщиков во вторник вышли в лидеры роста на фоне сохранения общей привлекательности сектора в условиях льготной ипотеки и высоких цен на жилье.

С технической точки зрения акции ПИК во вторник поднялись до максимумов с апреля текущего года и подошли к верхней границе многонедельного диапазона 625 руб при усилении восходящего тренда по ADX дневного графика. На недельном графике при этом бумаги находятся на грани смены среднесрочного тренда на восходящий, о чем можно будет говорить при закреплении выше сопротивления 682 руб (в том числе район средней полосы Боллинджера). У текущих отметок имеет смысл либо фиксировать краткосрочную прибыль, либо держать акции при положении выше поддержки 555 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), к которой котировки могут направиться в случае коррекции. Технические индикаторы по бумагам в целом позитивны и указывают на возможность развития восходящего движения, но наращивать «длинные» позиции стоит не ранее закрепления выше 625 руб.

В лидерах снижения находились бумаги Акрона (-4,25%), ИнтерРАО (-3,05%), Селигдара (-2,74%), Газпрома (-2,49%), Polymetal (-1,92%), Полюса (-1,31%).

Акции Акрона во вторник корректировались после резкого роста накануне.

Газпром также корректировался с локальных пиков на фоне новостей о перспективе сокращения поставок газа в июле из-за необходимости приостановки работы «Северного потока-1» по техническим причинам. Кроме того, в Минфине представили проект, согласно которому компания на фоне высоких цен на газ должна будет дополнительно выплатить 416 млрд руб НДПИ за период с сентября по ноябрь.

При этом, по сообщениям СМИ, лидеры ЕС в рамках разработки очередных санкций против России рассматривают возможность ввода ограничений против новых секторов, в частности, золотодобывающей отрасли, что оказывало давление на бумаги Селигдара, Полюса и Полиметалла.

Внешний фон: позитивный

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 1%, продолжая отступление от локальных минимумов в условиях нейтрального макроэкономического фона. Инвесторы пока что не придают особого внимания политической ситуации во Франции, где президент Макрон позже во вторник проведет переговоры в парламенте, ранее не сумев получить абсолютного большинства голосов на выборах.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в плюсе, прибавляя около 1,5% и пытаясь остаться выше краткосрочных поддержек 112 долл и 109 долл (нижние полосы Боллинджера дневного графика). Рынок после сильной нисходящей коррекции определяется с дальнейшим направлением движения, при этом вероятность скорого снятия санкций с Ирана снизилась ввиду новостей о продолжении обогащения урана Исламской республикой.

Биржи США: позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил рост и прибавлял около 1,7% перед публикацией данных по продажам на рынке жилья, а также выступлением представителя ФРС. Не исключено, что рынок какое-то время будет пребывать в оптимистичной коррекционной фазе, но уже в среду, вероятно, столкнется с новыми предупреждениями главы ФРС Пауэлла о грядущем повышении процентных ставок.

События дня:

продажи домов на вторичном рынке США в мае (17.00 мск).

выступление представителя ФРС Местера (19.00 мск).

выступления представителей ЕЦБ и Банка Англии (в течение дня).

совет директоров Газпрома.

ГОСА Лукойла.

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник сохранялись оптимистичные настроения, которые наблюдались в рамках коррекции после сильных продаж предыдущей недели. Индексы Мосбиржи и РТС после обновления локальных пиков опустились ниже, а долларовый индикатор, в частности, отступил от района сопротивления 1390 пунктов. На российском рынке на фоне новостей о подготовке очередных санкций проходит фиксация прибыли, которую на данный момент можно назвать сдержанной.

Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"