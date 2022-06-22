ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Запад может усилить давление на золотодобытчиков, от МТС ждут высоких дивидендов

Внешний фон утром среды можно назвать негативным. Цены на нефть перешли к резкому снижению после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. Российский рынок готовится к новым санкциям ЕС, которые на этот раз, вероятно, коснутся золотодобывающего сектора.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после продолжительных выходных, завершились повышением трех основных индексов на 2,1-2,5% во главе с сектором высоких технологий. Индикаторы, однако, отступили от максимумов дня. На биржи в ожидании выступления главы ФРС Пауэлла (в среду и четверг) пришла восходящая коррекция, при этом данные с жилищного рынка страны за май продолжили указывать на некоторое его охлаждение и показали снижение продаж вторичного жилья на 3,4% м/м.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 1,3%, отступая от района сопротивлений 3800 пунктов перед выступлением главы ФРС на фоне ухудшения общемировых настроений.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%. Среда для рынков при этом начнется с данных об ускорении потребительской инфляции Великобритании в мае с 9% до 9,1% г/г, очередного пика за 40 лет. Производственная Великобритании, в то же время, подскочила с 20,9% до 22,1% г/г. Региональные рынки в середине недели могут вернуться к пессимистичным настроениям.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,4%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,2%. Китайские индексы теряют в пределах 1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают на 4-4,5% после незначительного роста накануне. Рынок перешел в очередную фазу нисходящей коррекции и проверяет на прочность среднесрочные поддержки 110,50 долл и 107 долл соответственно (средние полосы Боллинджера недельного графика), что может предвещать развитие падения вплоть до района 95 долл и 90 долл (нижние полосы Боллиджера недельных графиков). Фундаментально давление на котировки оказывают высказывания президента США Байдена о возможной отмене налога на бензин в стране в рамках борьбы с высокими ценами, а также призывы президента к нефтяным компаниям по увеличению переработки «черного золота». В четверг Байден должен встретиться с несколькими представителями крупнейших нефтяных компаний.

События дня:

выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (16.30 мск);

индекс цен производителей России в мае (19.00 мск);

выступления представителей ЕЦБ и ФРС (по ходу дня);

ГОСА МТС, Россетей Московский регион.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно, в пределах 2%, при этом в плюсе оказался долларовый РТС, который получал поддержку от дальнейшего укрепления рубля, но отступил от сопротивления 1390 пунктов. Индекс Мосбиржи не устоял выше 2400 пунктов и в среду, судя по всему, проверит на прочность поддержку 2340 пунктов. Ближайшая поддержка для РТС расположена у 1350 пунктов.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился к доллару и евро на 3,3-4,4%, а сегодня утром на Форекс ослабевает к доллару и растет к евро, располагаясь недалеко от очередных максимумов с 2015 года 53,12 руб и 56 руб соответственно.

В начале торгового дня российский рынок, вероятно, последует за ухудшением настроений за рубежом и выйдет в минус, причем на этот раз в том числе по долларовому индикатору РТС. Западные страны вернулись к вопросу разработки санкций против РФ, которые теперь могут коснуться золотодобывающего сектора. При этом цены на сам драгоценный металл с начала мая торгуются в узком диапазоне, не решаясь подняться выше 1880 долл/унц. Котировки нефти, в то же время, дают сигналы о возможном переходе к среднесрочному снижению. На корпоративном фронте позитивные новости в среду могут прийти от МТС, если акционеры компании одобрят выплату дивидендов за прошлый год с ожидаемой доходностью 12,4%.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»