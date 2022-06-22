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ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Запад может усилить давление на золотодобытчиков, от МТС ждут высоких дивидендов

22 Июня 2022

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Внешний фон утром среды можно назвать негативным. Цены на нефть перешли к резкому снижению после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. Российский рынок готовится к новым санкциям ЕС, которые на этот раз, вероятно, коснутся золотодобывающего сектора.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после продолжительных выходных, завершились повышением трех основных индексов на 2,1-2,5% во главе с сектором высоких технологий. Индикаторы, однако, отступили от максимумов дня. На биржи в ожидании выступления главы ФРС Пауэлла (в среду и четверг) пришла восходящая коррекция, при этом данные с жилищного рынка страны за май продолжили указывать на некоторое его охлаждение и показали снижение продаж вторичного жилья на 3,4% м/м.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 1,3%, отступая от района сопротивлений 3800 пунктов перед выступлением главы ФРС на фоне ухудшения общемировых настроений.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%. Среда для рынков при этом начнется с данных об ускорении потребительской инфляции Великобритании в мае с 9% до 9,1% г/г, очередного пика за 40 лет. Производственная Великобритании, в то же время, подскочила с 20,9% до 22,1% г/г. Региональные рынки в середине недели могут вернуться к пессимистичным настроениям.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,4%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,2%. Китайские индексы теряют в пределах 1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают на 4-4,5% после незначительного роста накануне. Рынок перешел в очередную фазу нисходящей коррекции и проверяет на прочность среднесрочные поддержки 110,50 долл и 107 долл соответственно (средние полосы Боллинджера недельного графика), что может предвещать развитие падения вплоть до района 95 долл и 90 долл (нижние полосы Боллиджера недельных графиков). Фундаментально давление на котировки оказывают высказывания президента США Байдена о возможной отмене налога на бензин в стране в рамках борьбы с высокими ценами, а также призывы президента к нефтяным компаниям по увеличению переработки «черного золота». В четверг Байден должен встретиться с несколькими представителями крупнейших нефтяных компаний.

События дня:

  • выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (16.30 мск);

  • индекс цен производителей России в мае (19.00 мск);

  • выступления представителей ЕЦБ и ФРС (по ходу дня);

  • ГОСА МТС, Россетей Московский регион.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно, в пределах 2%, при этом в плюсе оказался долларовый РТС, который получал поддержку от дальнейшего укрепления рубля, но отступил от сопротивления 1390 пунктов. Индекс Мосбиржи не устоял выше 2400 пунктов и в среду, судя по всему, проверит на прочность поддержку 2340 пунктов. Ближайшая поддержка для РТС расположена у 1350 пунктов.

Рубль накануне на Мосбирже укрепился к доллару и евро на 3,3-4,4%, а сегодня утром на Форекс ослабевает к доллару и растет к евро, располагаясь недалеко от очередных максимумов с 2015 года 53,12 руб и 56 руб соответственно.

В начале торгового дня российский рынок, вероятно, последует за ухудшением настроений за рубежом и выйдет в минус, причем на этот раз в том числе по долларовому индикатору РТС. Западные страны вернулись к вопросу разработки санкций против РФ, которые теперь могут коснуться золотодобывающего сектора. При этом цены на сам драгоценный металл с начала мая торгуются в узком диапазоне, не решаясь подняться выше 1880 долл/унц. Котировки нефти, в то же время, дают сигналы о возможном переходе к среднесрочному снижению. На корпоративном фронте позитивные новости в среду могут прийти от МТС, если акционеры компании одобрят выплату дивидендов за прошлый год с ожидаемой доходностью 12,4%.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Теги: новости