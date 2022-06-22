ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Акции ТМК смотрятся все более уверенно

Российский фондовый рынок к середине дня вновь не показывал единой динамики, оставаясь под влиянием фундаментальных факторов и сильного рубля, но отступил от внутридневных минимумов. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск упал на 0,15%, до 2355,34 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,13%, до 1395,6 пункта, продолжая обновление максимумов с 21 февраля.

Рубль на Мосбирже укреплялся на 0,5-1% против доллара и евро, находясь у 53 руб и 56 руб соответственно. На Форекс российская валюта изменялась разнонаправленно, в пределах 1,5%, ранее обновив пики с 2015 года 52,51 руб и 55,51 руб соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали акции ТМК (+6,02%), бумаги Акрона (+2,85%), котировки ФосАгро (+2,75%), ЛУКОЙЛа (+2,66%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (+1,61% и +1,53% соответственно).

Акции ТМК повышались без очевидных фундаментальных причин.

С технической точки зрения при этом бумаги ТМК выглядят всё более уверенно и проверяют на прочность важные технические уровни, в частности, линию среднесрочного нисходящего тренда, берущего начало в феврале. ADX дневного графика указывает на усиление бычьих настроений, а недельного – на возможную смену среднесрочного тренда на восходящий (для подтверждения сигнала лучше дождаться закрепления выше сопротивления 65 руб). При бычьем сценарии (выше 65 руб) котировки ТМК продолжат восходящее движение в район 85,50 руб (пики февраля и верхняя полоса Боллинджера недельного графика). У текущих уровней же имеет смысл держать «длинные» позиции с установкой стоп-лосса в районе 53 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и наращивать «лонги» в случае закрепления выше сопротивлений 58 руб и 62 руб.

В лидерах снижения находились гдр Etalon (-3,92%), акции Селигдара (-3,41%), Юнипро (-2,85%), Распадской (-2,82%), гдр X5 Retail Group (-2,71%), бумаги ПИК (-2,56%).

Акции Селигдара продолжали падение после дивидендной отсечки, а также ввиду рисков введения санкций против всего российского золотодобывающего сектора.

Внешний фон: негативный

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 1,7%, обновив очередной минимум с начала марта на фоне усиления опасений в отношении высокой инфляции, которые в среду подтвердились данными о её ускорении в Великобритании. В остальном макроэкономический фон был спокойным и активизируется в четверг с публикацией предварительных оценок деловой активности за июнь, а также саммитом лидеров ЕС.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в существенном минусе, теряя около 4-4,5% в ожидании введения в США мер, ограничивающих рост нефтяных цен. Так, Байден предложил отменить налог на бензин в стране, а также намерен провести встречи с крупнейшими нефтяными компаниями отрасли и призвать их наращиванию переработки «черного золота».

Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 1,3% перед первым днем выступления главы ФРС Пауэлла в Конгрессе. Пауэлл, как ожидается, подтвердит жесткую позицию регулятора в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, что все еще беспокоит рынки.

События дня:

выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (16.30 мск);

индекс цен производителей России в мае (19.00 мск);

выступления представителей ЕЦБ и ФРС (по ходу дня);

ГОСА МТС, Россетей Московский регион.

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежные фондовые площадки в среду вернулись негативные настроения, подогреваемые страхами рецессии в условиях высокой инфляции и роста процентных ставок. Индексы Мосбиржи и РТС при этом отступили от минимумов дня, а долларовый индикатор вплотную подошел к тестированию психологически важной отметки 1400 пунктов. На российских биржах сохраняется интерес к отдельным эмитентам, при этом дополнительный импульс к росту до конца дня могут получить акции МТС, которая проводит собрание акционеров по дивидендам за 2021 год.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»