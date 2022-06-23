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ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Глава ФРС не исключает наступления рецессии

23 Июня 2022

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть продолжают снижение после резкого падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Правительство России поддержало законопроект, позволяющий банкам устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду, после попыток роста в течение дня, завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,2%. Рынок не смог развить импульс к повышению после того, как глава ФРС Пауэлл в своем выступлении в сенате не исключил повышения процентных ставок на 100 базисных пунктов в июле и подтвердил свою приверженность борьбе с инфляцией даже ценой возможной рецессии. В первой половине сессии на биржах преобладали покупки на фоне слов Пауэлла о намерении принимать решения по ставкам на основе поступающих макроэкономических данных.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%. Инвесторы ждут второго дня выступления Пауэлла, а также предварительных данных по деловой активности за июнь (возможно замедление роста в производственном секторе).

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%. В четверг предварительные индикаторы деловой активности региона в июне, вероятно, покажут замедление её роста как в секторе услуг, так и производства. Лидеры ЕС на саммите при этом обсудят энергетическую безопасность и, очевидно, новые санкции против РФ.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос менее чем на 0,1%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,3%. Китайские индексы подскочили примерно на 1,5%, получая поддержку от одобрения руководством страны проектов по развитию финтеха и платежных компаний.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают примерно на 1% после снижения на 2,5-3% накануне, когда котировки смогли отступить от внутридневных минимумов. Рынок пытается устоять выше среднесрочных поддержек 110,50 долл и 105,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера недельного графика), закрепление ниже которых будет предвещать развитие падения вплоть до района 95 долл и 90 долл (нижние полосы Боллинджера недельных графиков). Инвесторы фиксируют прибыль после предложения Байдена на три месяца отменить налог на бензин в США для сдерживания роста цен. В Американском институте нефти при этом сообщили о скачке запасов «черного золота» на прошлой неделе на 5,6 млн баррелей. Публикация отчета Минэнерго США по запасам может быть отложена до следующей недели по техническим причинам.

События дня:

  • предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности Европы (10.30-11.30 мск) и США (16.45 мск) в июне;

  • экономический бюллетень ЕЦБ (11.00 мск);

  • саммит лидеров ЕС (13.00 мск);

  • Владимир Путин удаленно участвует в саммите и деловом форуме БРИКС;

  • недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск);

  • выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17.00 мск);

  • отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.00 мск);

  • результаты стресс-тестов ФРС (23.30 мск);

  • акции МРСК Центра и Приволжья, Россетей Кубань последний день торгуются с дивидендами за 2021 год;

  • ГОСА En+, М. Видео, РУСАЛа, Татнефти.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне смогли выйти в плюс и выросли на 0,6-1,7% во главе с долларовым РТС, который обновил пик с 21 февраля и закрепился выше 1400 пунктов с ближайшим сопротивлением 1410 пунктов. Индекс Мосбиржи устоял выше 2340 пунктов с ближайшим сопротивлением у 2430 пунктов, продолжая движение в рамках широкого диапазона.

Рубль накануне на Мосбирже изменился разнонаправленно к доллару и евро, в пределах 1,5%, а сегодня утром на Форекс укрепляется к доллару и евро, располагаясь недалеко от очередных максимумов с 2015 года 52,51 руб и 55,50 руб соответственно.

В начале торгового дня российский рынок может выйти в коррекционный минус вслед за ухудшением зарубежных настроений и слабостью цен на нефть. Продажи за рубежом, однако, на данный момент умеренны, а день ожидается насыщенным на макроэкономические события, которые могут повлиять на ход торгов. На российском рынке продолжат ждать геополитических и корпоративных сигналов и, в частности, решения собрания акционеров Татнефти по дивидендам. Накануне финальные дивиденды за 2021 год с доходностью 12,4% подтвердили в МТС.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Теги: новости