ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Глава ФРС не исключает наступления рецессии

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть продолжают снижение после резкого падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Правительство России поддержало законопроект, позволяющий банкам устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду, после попыток роста в течение дня, завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,2%. Рынок не смог развить импульс к повышению после того, как глава ФРС Пауэлл в своем выступлении в сенате не исключил повышения процентных ставок на 100 базисных пунктов в июле и подтвердил свою приверженность борьбе с инфляцией даже ценой возможной рецессии. В первой половине сессии на биржах преобладали покупки на фоне слов Пауэлла о намерении принимать решения по ставкам на основе поступающих макроэкономических данных.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%. Инвесторы ждут второго дня выступления Пауэлла, а также предварительных данных по деловой активности за июнь (возможно замедление роста в производственном секторе).

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%. В четверг предварительные индикаторы деловой активности региона в июне, вероятно, покажут замедление её роста как в секторе услуг, так и производства. Лидеры ЕС на саммите при этом обсудят энергетическую безопасность и, очевидно, новые санкции против РФ.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос менее чем на 0,1%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,3%. Китайские индексы подскочили примерно на 1,5%, получая поддержку от одобрения руководством страны проектов по развитию финтеха и платежных компаний.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают примерно на 1% после снижения на 2,5-3% накануне, когда котировки смогли отступить от внутридневных минимумов. Рынок пытается устоять выше среднесрочных поддержек 110,50 долл и 105,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера недельного графика), закрепление ниже которых будет предвещать развитие падения вплоть до района 95 долл и 90 долл (нижние полосы Боллинджера недельных графиков). Инвесторы фиксируют прибыль после предложения Байдена на три месяца отменить налог на бензин в США для сдерживания роста цен. В Американском институте нефти при этом сообщили о скачке запасов «черного золота» на прошлой неделе на 5,6 млн баррелей. Публикация отчета Минэнерго США по запасам может быть отложена до следующей недели по техническим причинам.

События дня:

предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности Европы (10.30-11.30 мск) и США (16.45 мск) в июне;

экономический бюллетень ЕЦБ (11.00 мск);

саммит лидеров ЕС (13.00 мск);

Владимир Путин удаленно участвует в саммите и деловом форуме БРИКС;

недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск);

выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17.00 мск);

отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.00 мск);

результаты стресс-тестов ФРС (23.30 мск);

акции МРСК Центра и Приволжья, Россетей Кубань последний день торгуются с дивидендами за 2021 год;

ГОСА En+, М. Видео, РУСАЛа, Татнефти.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне смогли выйти в плюс и выросли на 0,6-1,7% во главе с долларовым РТС, который обновил пик с 21 февраля и закрепился выше 1400 пунктов с ближайшим сопротивлением 1410 пунктов. Индекс Мосбиржи устоял выше 2340 пунктов с ближайшим сопротивлением у 2430 пунктов, продолжая движение в рамках широкого диапазона.

Рубль накануне на Мосбирже изменился разнонаправленно к доллару и евро, в пределах 1,5%, а сегодня утром на Форекс укрепляется к доллару и евро, располагаясь недалеко от очередных максимумов с 2015 года 52,51 руб и 55,50 руб соответственно.

В начале торгового дня российский рынок может выйти в коррекционный минус вслед за ухудшением зарубежных настроений и слабостью цен на нефть. Продажи за рубежом, однако, на данный момент умеренны, а день ожидается насыщенным на макроэкономические события, которые могут повлиять на ход торгов. На российском рынке продолжат ждать геополитических и корпоративных сигналов и, в частности, решения собрания акционеров Татнефти по дивидендам. Накануне финальные дивиденды за 2021 год с доходностью 12,4% подтвердили в МТС.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»