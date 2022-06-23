ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Техническая картина позволяет ожидать восстановления нефтяных цен

Российский фондовый рынок к середине дня находились в плюсе, несмотря на новости о введении очередного пакета санкций Великобританией. Индекс Мосбиржи к 15.35 мск вырос на 0,7%, до 2390,24 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,53%, до 1410,85 пункта, продолжая обновление максимумов с 21 февраля.

Великобритания в четверг объявила о запрете на поставку в РФ товаров, связанных с нефтью и её переработкой, с химическим и биологическим оружием, авиатоплива, а также ввела запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС.

Рубль на Мосбирже изменялся разнонаправленно против доллара и евро, в пределах 1%, находясь у 53,50 руб и 56 руб соответственно. На Форекс российская росла на 0,5-1,5%, оставаясь на небольшом расстоянии от пиков с 2015 года 52,51 руб и 55,50 руб соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали акции ПИК (+7,44%), бумаги Системы (+6,29%), гдр VK (+5,94%), гдр Etalon (+4,66%), акции Самолета (+3,97%).

Акции застройщиков продолжали повышение в рамках наметившего ранее в секторе восходящего тренда и ожиданий увеличения спроса на жилье при льготной ипотеке.

Из фундаментальных новостей по VK в четверг можно отметить разве что снижение комиссии VK Play для разработчиков игр с 10-30% до 5%.

В лидерах снижения находились акции Полюса (-3,97%), акции Газпром нефти (-2,16%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-1,91% и -1,65% соответственно), котировки Магнита (-1,74%).

Полюс оставался под нисходящим давлением в ожидании введения дополнительных санкций против золотодобывающего сектора со стороны ЕС.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,2%, корректируясь после снижения предыдущих дней, хотя макроэкономические сигналы в регионе поступают скорее тревожные. Так, темпы роста деловой активности еврозоны и Германии в июне в секторах услуг и промышленности замедлились больше прогнозов. В Германии тем временем активизировали следующий этап чрезвычайного плана обеспечения энергетической безопасности на фоне перебоев с поставками газа из РФ.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в плюс и прибавляли около 0,5%, корректируясь с локальных минимумов после значительного падения предыдущей сессии. На рынке все еще присутствуют опасения в отношении ограниченного предложения в условиях растущего спроса. Так, министр нефти Индии прогнозирует рост внутреннего спроса на нефть до 6-6,5 млн баррелей в день и достижение страной 25-процентной доли в глобальном потреблении в ближайшие 20-30 лет.

С технической точки зрения нефтяные котировки пытаются сохранить среднесрочный восходящий тренд и отступить от района поддержек 107 долл и 104,50 долл соответственно, несколько выше которых (110 долл и 105,50 долл) находятся в том числе средние полосы Боллинджера недельных графиков. На данный момент техническая картина вполне позволяет ожидать дальнейшего восстановления цен от минимумов, которое краткосрочно будет проходить в рамках коррекции к нисходящему тренду при положении ниже сопротивлений 118 долл и 115 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Тем не менее если по итогам недели котировки не смогут удержаться выше поддержек 110 долл и 105,50 долл соответственно, риски развития краткосрочной фиксации прибыли с перспективой движения к поддержкам 94 долл и 90 долл и смены среднесрочного тренда значительно возрастут.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,3%, пытаясь вернуться к восходящей коррекции перед очередным днем выступления главы ФРС Пауэлла, который накануне подтвердил, что не исключает в том числе наступления рецессии, но сохраняет курс на борьбу с инфляцией.

События дня:

Владимир Путин удаленно участвует в саммите и деловом форуме БРИКС;

предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности США в июне (16.45 мск);

выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17.00 мск);

результаты стресс-тестов ФРС (23.30 мск);

акции МРСК Центра и Приволжья, Россетей Кубань последний день торгуются с дивидендами за 2021 год;

ГОСА En+, М. Видео, РУСАЛа, Татнефти.

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг преобладали умеренно оптимистичные настроения, которые как и ранее обеспечивались коррекцией после существенных продаж. Макроэкономические сигналы в отношении состояния экономики Европы и США, тем временем, поступают достаточно тревожные. Индексы Мосбиржи и РТС в моменте не обратили значительного внимания на новые санкции со стороны Великобритании и продолжали обновлять локальные пики благодаря росту отдельных эмитентов.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»