ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Новые санкции против РФ, вероятно, обсудят на следующей неделе

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть восстанавливаются после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. В НАУФОР предлагают осуществлять выплаты резидентам по российским еврооблигациям без участия иностранных посредников.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились повышением трех основных индексов на 0,6-1,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок продолжил коррекционный рост от многомесячных минимумов, адаптируясь к жесткой риторике ФРС и ухудшению макроэкономических показателей. Данные четверга, в частности, показали замедление темпов роста деловой активности как в секторе услуг, так и промышленности США в июне больше ожиданий. Глава ФРС Пауэлл в ходе второго дня выступления в Конгрессе при этом предупредил о возможном росте безработицы в стране при борьбе с инфляцией. Днем ранее Пауэлл не исключал и возможности наступления рецессии.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,7%, проверяя на прочность сопротивление 3800 пунктов, при закреплении выше которого следующей целью движения станет район 3850 пунктов.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%. Рынок оставался в пессимистичном настроении в условиях актуализации рисков энергетического кризиса. Данные пятницы при этом показали падение розничных продаж Великобритании в мае на 4,7% г/г (ожидалось -4,5%). Соединенное Королевство, как и многие другие страны Европы, сталкивается с охлаждением экономической активности в условиях ускорения инфляции и роста процентных ставок.

На торгах в Азии утром вслед за покупками в США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,3%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,8%. Китайские индексы повышаются в пределах 1,5%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут в пределах 0,5% после снижения примерно на 1,5% в ходе волатильной сессии накануне. Рынок пытается удержаться выше линий среднесрочного восходящего тренда 107 долл и 104,50 долл соответственно, оценивая перспективы наступления глобальной рецессии и последующего сокращения спроса на нефть в условиях более ограниченного предложения. В СМИ при этом сообщают, что ОПЕК+ на заседании следующей недели, вероятно, будет придерживаться плана по увеличению нефтедобычи в августе на 648 тыс баррелей в день – нейтральный для цен сигнал.

События дня:

индекс делового климата Германии Ifo в июне (11.00 мск);

саммит лидеров ЕС (13.00 мск);

выступление представителя ФРС Булларда (14.30 мск);

окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне (17.00 мск);

продажи домов на первичном рынке США в мае (17.00 мск);

выступления представителей ЕЦБ (в течение дня);

акции МРСК Урала, Россетей Волга и Центр последний день торгуются с дивидендами за 2021 год;

ГОСа Газпромнефти, Камаза, Русснефти.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,9-1,3%, на этот раз во главе с рублевым индикатором Мосбиржи, который стремился к ближайшему сопротивлению 2415 пунктов, продолжая торговлю в рамках среднесрочного диапазона. Индекс РТС обновил пик с 21 февраля и остается выше 1400 пунктов с ближайшим сопротивлением 1430 пунктов. Российский рынок вновь пытается вернуться к краткосрочному росту.

Рубль накануне на Мосбирже изменился разнонаправленно к доллару и евро, в пределах 0,5%, а сегодня утром на Форекс также не показывает единой динамики к доллару и евро, располагаясь на расстоянии от очередных максимумов с 2015 года 52,51 руб и 55,50 руб соответственно. Российская валюта перешла к торговле в диапазоне, ожидая поступления новых драйверов движения.

В начале торгового дня российский рынок, вероятно, будет пытаться продолжить восходящее движение на фоне сохранения оптимистичных настроений за рубежом и отсутствия негативных внешних сигналов. Обсуждение новых ограничений против РФ, судя по всему, будет отложено до саммита Большой семерки на следующей неделе, что даст покупателям большее пространство для маневра в пятницу. В Венгрии при этом вовсе призывают отказаться от санкций и перейти к переговорам с Россией. В остальном за рубежом в пятницу будут ждать новых макроэкономических сигналов и, в частности, выступления представителей ФРС и ЕЦБ.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».