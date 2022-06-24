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ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Новые санкции против РФ, вероятно, обсудят на следующей неделе

24 Июня 2022

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть восстанавливаются после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. В НАУФОР предлагают осуществлять выплаты резидентам по российским еврооблигациям без участия иностранных посредников.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились повышением трех основных индексов на 0,6-1,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок продолжил коррекционный рост от многомесячных минимумов, адаптируясь к жесткой риторике ФРС и ухудшению макроэкономических показателей. Данные четверга, в частности, показали замедление темпов роста деловой активности как в секторе услуг, так и промышленности США в июне больше ожиданий. Глава ФРС Пауэлл в ходе второго дня выступления в Конгрессе при этом предупредил о возможном росте безработицы в стране при борьбе с инфляцией. Днем ранее Пауэлл не исключал и возможности наступления рецессии.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,7%, проверяя на прочность сопротивление 3800 пунктов, при закреплении выше которого следующей целью движения станет район 3850 пунктов.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%. Рынок оставался в пессимистичном настроении в условиях актуализации рисков энергетического кризиса. Данные пятницы при этом показали падение розничных продаж Великобритании в мае на 4,7% г/г (ожидалось -4,5%). Соединенное Королевство, как и многие другие страны Европы, сталкивается с охлаждением экономической активности в условиях ускорения инфляции и роста процентных ставок.

На торгах в Азии утром вслед за покупками в США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,3%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,8%. Китайские индексы повышаются в пределах 1,5%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут в пределах 0,5% после снижения примерно на 1,5% в ходе волатильной сессии накануне. Рынок пытается удержаться выше линий среднесрочного восходящего тренда 107 долл и 104,50 долл соответственно, оценивая перспективы наступления глобальной рецессии и последующего сокращения спроса на нефть в условиях более ограниченного предложения. В СМИ при этом сообщают, что ОПЕК+ на заседании следующей недели, вероятно, будет придерживаться плана по увеличению нефтедобычи в августе на 648 тыс баррелей в день – нейтральный для цен сигнал.

События дня:

  • индекс делового климата Германии Ifo в июне (11.00 мск);

  • саммит лидеров ЕС (13.00 мск);

  • выступление представителя ФРС Булларда (14.30 мск);

  • окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне (17.00 мск);

  • продажи домов на первичном рынке США в мае (17.00 мск);

  • выступления представителей ЕЦБ (в течение дня);

  • акции МРСК Урала, Россетей Волга и Центр последний день торгуются с дивидендами за 2021 год;

  • ГОСа Газпромнефти, Камаза, Русснефти.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,9-1,3%, на этот раз во главе с рублевым индикатором Мосбиржи, который стремился к ближайшему сопротивлению 2415 пунктов, продолжая торговлю в рамках среднесрочного диапазона. Индекс РТС обновил пик с 21 февраля и остается выше 1400 пунктов с ближайшим сопротивлением 1430 пунктов. Российский рынок вновь пытается вернуться к краткосрочному росту.

Рубль накануне на Мосбирже изменился разнонаправленно к доллару и евро, в пределах 0,5%, а сегодня утром на Форекс также не показывает единой динамики к доллару и евро, располагаясь на расстоянии от очередных максимумов с 2015 года 52,51 руб и 55,50 руб соответственно. Российская валюта перешла к торговле в диапазоне, ожидая поступления новых драйверов движения.

В начале торгового дня российский рынок, вероятно, будет пытаться продолжить восходящее движение на фоне сохранения оптимистичных настроений за рубежом и отсутствия негативных внешних сигналов. Обсуждение новых ограничений против РФ, судя по всему, будет отложено до саммита Большой семерки на следующей неделе, что даст покупателям большее пространство для маневра в пятницу. В Венгрии при этом вовсе призывают отказаться от санкций и перейти к переговорам с Россией. В остальном за рубежом в пятницу будут ждать новых макроэкономических сигналов и, в частности, выступления представителей ФРС и ЕЦБ.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Теги: биржа, новости