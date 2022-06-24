Market Power: Потерянная буква

Душещипательная история о невнимательности в трех действиях

Фармсинтез:

MCap = ₽1,5 млрд

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Вчера лидерами роста стали акции компании Фармсинтез (MCX: LIFE). Аналитики Market Power недоумевали, что же происходит с бумагами этой маленькой неликвидной компании.

Когда мы копнули глубже, вскрылась довольно глупая ошибка, которую допустили не только инвесторы, но и ведущие российские СМИ.

Действие Первое. Огромные инвестиции

22 июня медиа брокера “Открытие”, ссылаясь на пресс-службу Иркутской области, рассказало, что «Фармсинтез» планирует вложить 1 млрд руб. в предприятие по производству бронхолитиков в Иркутске.

23 июня РБК со ссылкой на эту же статью сообщило, что акции “Фармсинтеза” выросли на 20%. После этого бумаги компании продолжили рост. И это неудивительно. Выручка Фармсинтеза за 2021 год составила ₽438 млн, чистый убыток — ₽698 млн. Стоимость вложений в предприятие на сумму 1 млрд недвусмысленно намекало, что компания привлекла немалые инвестиции со стороны.

Действие второе. Биржевой всплеск

Инвесторы тут же воодушевились. Объемы торгов этой низколиквидной в обычные дни бумаги подскочили в десятки раз.

С 1 по 21 июня суточные объемы торгов LIFE составляли от 0,8 до 2 млн штук в день.

22 июня, после выхода статьи в “Открытии”, он подскочил до 10 млн штук. 23 июня, после выхода материала РБК — до 58 млн штук.

Действие третье. Ошибка

Пресс-служба Иркутской области действительно сообщала о строительстве предприятия по производству бронхолитиков, намекая, что регион тоже примет финансовое участие в проекте. Вот только компанией, которая займется этим, станет “ФармАсинтез”, а не “Фармсинтез”. ГК “Фармасинтез” — крупный российский производитель противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретровирусных препаратов и антибиотиков. У компании уже есть мощности в Иркутске.

Выручка ГК «Фармасинтез» за 2021 год составила ₽41 млрд. Прибыль компании (до вычета налогов и амортизации) составила ₽6,7 млрд руб. Согласитесь, такая компания может позволить себе инвестиции в ₽1 млрд. Фармасинтез — непубличная компания, которую основал выходец из Индии Викрам Пуния. История Пуния, кстати, подробно была изложена все на том же РБК несколько лет назад.