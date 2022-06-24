ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Прогноз на неделю 27 июня - 1 июля

Прогноз на неделю 27 июня - 1 июля — Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал

На предстоящей неделе основным нисходящим риском для фондового рынка РФ можно назвать санкционный. В понедельник и вторник страны Большой семерки соберутся на саммит и, вероятно, будут обсуждать очередные ограничительные меры в отношении России, которые, судя по поступающим сообщениям, могут затронуть в том числе золотодобывающий сектор. Запад пока не собирается смягчать санкционную риторику, а геополитическая напряженность усиливается, что может мешать повышению российских акций как минимум в краткосрочной перспективе. Индексу Мосбиржи на этом фоне может быть сложно выйти за рамки диапазона 2180-2505 пунктов, а повышение индекса РТС при отсутствии значимой поддержки со стороны рубля может застопориться у отметок 1400-1500 пунктов.

Рубль в условиях ограничений на движение капитала и налогового периода сохраняет склонность к росту, но приостановил повышение у очередных максимумов с 2015 года 52,51 руб и 55,50 руб против доллара и евро соответственно, пробой которых откроет дорогу в район 48,80 руб и 52,40 руб соответственно (пики 2015 года). В пользу возможной смены как минимум краткосрочного тренда говорило бы закрепление доллара и евро выше сопротивлений 59 руб и 62 руб. В целом спрос на иностранную валюту в пределах РФ остается ограниченным, а теперь власти перешли и на рублевый механизм оплаты еврооблигаций, что пока не позволяет ожидать значительного роста доллара и евро.

Нефтяные фьючерсы начнут новую неделю немногим выше важных среднесрочных поддержек 107 долл и 104,50 долл по сортам Brent и WTI соответственно (линии среднесрочного восходящего тренда), положение выше которых позволяет рассчитывать на развитие как минимум краткосрочного отскока наверх, ближе к 117,50 долл и 115 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Покупатели на рынке в целом становятся более осторожными ввиду рисков наступления глобальной рецессии и последующего снижения спроса на «черное золото», но перспектива более ограниченного предложения все еще является решающим бычьим фактором. От заседания ОПЕК+ в конце июня при этом не ждут изменений политики в том числе ввиду ограниченных возможностей стран по наращиванию нефтедобычи. Негативные для цен новости, в то же время, могут прийти из США, президент которых Байден неоднократно заявлял о намерении принять меры по снижению цен на бензин в стране.

В остальном макроэкономический фон следующей недели ожидается насыщенным на интересные события. В частности, по Китаю выйдут данные по прибыли промышленных компаний и деловой активности, в Германии и еврозоне будут опубликованы первые оценки потребительской инфляции за июнь, а в США – предпочитаемый ФРС индикатор инфляции базовый ценовой индекс потребления. В США и Великобритании выйдут оценки ВВП за 1-й квартал, а в Европе и США – окончательные оценки деловой активности в производственных секторах за июнь. В США также стоит обратить особенное внимание на динамику заказов на товары длительного пользования и индекса потребительского доверия. Кроме того, по ходу недели состоятся выступления глав ФРС, ЕЦБ и Банка Англии. Зарубежные фондовые площадки могут расти в рамках коррекции, но перспектива более высоких процентных ставок и замедления экономического роста будет давить на настроения.

В России на корпоративном фронте неделя отметится годовыми общими собраниями акционеров Сбербанка, Газпрома, Башнефти, Роснефти, Сургутнефтегаза, РусГидро, ТГК-4, Черкизово, НМТП, Мечела, Самолета, Аэрофлота. Наиболее интересными в контексте подтверждения годовых дивидендов являются Газпром, Сургутнефтегаз и Башнефть, которые должны обеспечить доходность более чем в 10%. Среди макроэкономических данных же можно выделить публикацию данных по розничным продажам, промышленному производству и уровню безработицы России за май.

Индекс Мосбиржи Индекс РТС евро к доллару Brent доллар к рублю (Форекс) евро к рублю (Форекс) 2300 1380 1,0500 115 53 59

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»