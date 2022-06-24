ИК «ВЕЛЕС Капитал»: Акциям Детского мира не хватает дивидендного фактора

Российский фондовый рынок к середине дня вышел в минус, оказавшись под влиянием фиксации прибыли по ряду акций, несмотря на улучшение зарубежных настроений. Индекс Мосбиржи к 15.20 мск снизился на 1,11%, до 2377,97 пункта, а долларовый РТС упал на 0,70%, до 1406,52 пункта после обновления очередного максимума с 21 февраля.

Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро, находясь у 53,20 руб и 56 руб соответственно. На Форекс российская росла менее чем на 1%, не решаясь на обновление пиков с 2015 года 52,51 руб и 55,50 руб соответственно. Рубль в последние дни перешел к торговле в узком диапазоне и в целом продолжает получать основную поддержку от мер по ограничению движения капитала, а также перехода РФ на выплаты по еврооблигациям в российской валюте вслед за введением нового механизма оплаты за газ.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали акции Самолета (+7%), бумаги Детского мира (+4,67%), гдр X5 Retail Group (+5,94%), котировки Системы (+3,53%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+3,25% и +1,89% соответственно).

Самолет в пятницу получил поддержку от публикации данных о росте чистой прибыли за 5 месяцев текущего года на 82% г/г, до 9,1 млрд руб, при увеличении выручки на 97% и скачке скорректированной EBITDA почти вдвое по сравнению с уровнем годовой давности, до 18,4 млрд руб. За весь 2022 год компания рассчитывает получить скорректированную EBITDA в размере 70 млрд руб, а в 2023 году – 120 млрд руб.

Детский мир повышался без очевидных новостей и с технической точки зрения продолжает торговлю в рамках среднесрочного диапазона 64-75 руб. Тем не менее в пятницу можно наблюдать увеличение объемов торгов по бумагам и переход к краткосрочному бычьему тренду по ADX дневного графика, что как минимум позволяет ожидать развития роста к верхней границе «боковика», к отметке 75 руб, при закреплении выше сопротивления 69 руб. В остальном компании не хватает драйверов для краткосрочного повышения в том числе ввиду рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды за 2021 год. Ситуация может измениться, если менеджмент Детского мира даст сигналы о возможной выплате дивидендов за текущий год.

В лидерах снижения находились гдр VK (-3,35%), акции ММК (-3,20%), бумаги Газпрома (-2,21%), обыкновенные акции Татнефти (-2,12%).

Глава ММК Виктор Рашников сообщил, что мощности компании на данный момент загружены на 55% (против прогнозов 60%), а объем производства составляет 600 тыс вместо обычных 1 млн тонн. Инвестпрограмма ММК при этом останавливается из-за падения рентабельности.

Внешний фон: позитивный

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 1,7%, пытаясь отвоевать как минимум часть потерь уходящей недели в рамках коррекции, хотя макроэкономические данные остаются преимущественно тревожными. Так, помимо падения розничных продаж Великобритании в мае, статистика пятницы указала на снижение индекса делового климата Ifo Германии в июне с 93 до 92,3 пункта (ожидалось 92,9 пункта).

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили повышение и прибавляли около 2%, отступая от важных среднесрочных поддержек 107 долл и 104,50 долл соответственно в попытке сохранить основной восходящий тренд. В целом цены, скорее всего, завершат неделю в неплохой позиции для развития среднесрочного роста, но многое в ближайшие сессии будет зависеть от общемирового аппетита к риску.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,7%, предвещая еще один день восходящей коррекции. Рынок адаптируется к перспективе более жестких монетарных условий и надеется на успешность усилий ФРС по борьбе с инфляцией, что позволяет покупателям на время взять инициативу в свои руки.

События дня:

окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне (17.00 мск);

продажи домов на первичном рынке США в мае (17.00 мск);

выступления представителей ЕЦБ (в течение дня);

акции МРСК Урала, Россетей Волга и Центр последний день торгуются с дивидендами за 2021 год;

ГОСа Газпромнефти, Камаза, Русснефти.

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу сохранялся коррекционный оптимизм, который вполне логичен в рамках желания инвесторов зафиксировать прибыль в том числе по «коротким» позициям. Индексы Мосбиржи и РТС при этом отступили от локальных максимумов в рамках сдержанной коррекции и, вероятно, завершат неделю на умеренно пессимистичной ноте в преддверии саммита стран Большой семерки и возможного объявления новых санкций.

Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».